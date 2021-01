“È successo di nuovo”. Milly Carlucci, dramma a ‘Il cantante mascherato’. La conferma a poche ore dalla diretta

Milly Carlucci torna su Rai1 con il “Cantante Mascherato”, il programma in onda dal 29 gennaio, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il successo di ‘Ballando con le stelle’, la conduttrice ritorna per cinque venerdì in prima serata con il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva.

Accanto alei, in questa seconda edizione, cinque giurati d'eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Caterina Balivo (che torna in televisione dopo una pausa di nove mesi) e Costantino Della Gherardesca. Nove (e nuove) spettacolare maschere che saliranno sul palco: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l'Orsetto. "Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosissimi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano", ha spiegato Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione.















Come lo scorso anno la giuria avrà il compito di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Novità di questo anno: un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea. "Un pool che farà – ha spiegato Milly Carlucci – da vox populi, e non venendo dal mondo dello spettacolo può avere intuizioni diverse. Simone di Pasquale e Sara di Vaira dirigeranno il gruppo di investigatori". Anche in questo programma, come era già accaduto durante la scorsa edizione di 'Ballando con le stelle' Milly Carlucci è alle prese con il coronavirus.















"L'altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C'è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare", ha detto Milly Carlucci durante una telefonata alla trasmissione del daytime di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno.









Questo accadeva ieri sera! I miei ragazzi mi hanno commosso. Li ho chiamati allle 22 e alle 23 hanno fatto il tampone e si sono radunati in sala prove e hanno lavorato fino all’alba! Grazie di cuore ❤️

Questa sera ore 21.25 su #rai1 #ilcantantemascherato @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/IqomDwOJ62 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) January 29, 2021

Un fulmine a ciel sereno per la conduttrice, che per fortuna è riuscita a trovare una soluzione. “Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato“, ha raccontato la conduttrice, che si è trovata a risolvere una bella grana a poche ore dalla messa in onda del programma.

