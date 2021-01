Nuova puntata in arrivo nella serata di venerdì 29 gennaio e arrivano interessanti indiscrezioni su quanto avverrà nella Casa più spiata d’Italia. E se a fare le anticipazioni è lo stesso esplosivo conduttore Alfonso Signorini allora possiamo stare certi che ne vedremo delle belle. Non capita spesso che Alfonso si lasci andare a rivelare quanto vedremo nella nuova puntata, ma stavolta il giornalista ha fatto un’eccezione.

Secondo quanto dichiarato da Signorini nella sua ultima story su Instagram una delle vip più amate del GF Vip sarà protagonista nella puntata che verrà trasmessa venerdì sera. Parliamo di Rosalinda Cannavò che, nelle ultime ore, ha catalizzato l’attenzione di tutti per alcune dichiarazioni relative al suo fidanzato. Il rapporto tra Rosalinda e Giuliano Condorelli è molto delicato e ci sono molte situazioni da chiarire. Intanto, però, per la bella attrice è in arrivo una sorpresa… (Continua a leggere dopo la foto)















Alfonso Signorini lo dice chiaramente: “Stasera una visita inaspettata per Rosalinda…”. Il conduttore non lascia trasparire nulla di più mentre fa colazione, ma è chiaro che il riferimento più immediato è il fidanzato di Rosalinda. In una lunga chiacchierata con gli altri coinquilini la Cannavò ha raccontato molti aspetti della relazione con Giuliano e alla fatidica domanda: “Ma tu lo ami?”, ha risposto con un enigmatico: “Sarebbe stato finto dire ti amo, dobbiamo vederlo insieme quando saremo fuori”. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma il rapporto tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli potrebbe essere al centro della puntata e non ci stupiremmo se la visita inaspettata fosse proprio quella di Giuliano. Che, non dimentichiamolo, era già stato protagonista di un chiarimento con Rosalinda, ma evidentemente non tutto è stato risolto. Sicuramente nella nuova puntata vedremo anche un curioso confronto tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti: pare che le due donne si siano contese un famoso attore diversi anni fa. (Continua a leggere dopo la foto)









Sembra che anni fa Maria Teresa Ruta e Alba Parietti avessero entrambe un flirt nientedimeno che con Alain Delon, il divo francese. Secondo la Ruta Alain avrebbe preferito lei ad Alba. Ma quest’ultima le ha risposto con un romanesco: “Aripijate”. Insomma sicuramente nel confronto ne sentiremo parecchie. Poi ecco un altro faccia a faccia da non perdere, quello tra Andrea Zenga e il padre Walter, i cui rapporti sono tutt’altro che semplici. Chissà se i due faranno finalmente pace.

