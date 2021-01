Milly Carlucci, ecco i suoi figli Angelica e Patrick. Chi sono e cosa fanno

Milly Carlucci sta per tornare in tv con la seconda edizione de Il cantante mascherato. Dopo il grande successo di Ballando con le stelle, la conduttrice originaria di Sulmona sta scaldando i motori per stupire ancora una volta il pubblico con una trasmissione fatta di tanti colpi di scena. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Quest'anno il cast si arricchirà di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate.















Se sulla vita pubblica di Milly Carlucci si sa tanto, qualcosa in meno si conosce di quella privata. Milly è sposata con Angelo Donati che definisce come un uomo dal gran senso dell'umorismo, con la predilezione per la razionalità. I due si sono uniti in matrimonio il 21 aprile del 1985 e dalla loro relazione sono nati Angelica Krystle e Patrick, che oggi hanno 31 e 26 anni.















Angelica è la prima figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati. Vive a Londra dove ha completato i suoi studi, prima alla London School of Economics poi nella prestigiosa Università di Oxford. Sin da giovanissima ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei e ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia. Angelica Donati si divide fra il lavoro e le sue passioni – l'equitazione e i viaggi – il suo profilo Instagram è seguito da oltre 3mila follower e sui social molti la considerano un punto di riferimento. "Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici – ha raccontato Angelica Donati a Repubblica -. Ho sempre ammirato mio padre, mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari".











Patrick classe 1991 è il secondo figlio di Milly Carlucci. Non sembra essersi fatto ammaliare dalle sirene della notorietà e ha preferito seguire tutta un’altra strada. Ha dapprima frequentato la scuola internazionale a Roma, poi ha studiato all’estero e si è laureato nel 2014 con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra, dove ha conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico.

Attualmente lavora nella captale inglese e occupa un posto molto prestigioso, anche se mamma Milly Carlucci dice spesso “è l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, perché queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”.

