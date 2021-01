Non sta attraversando ore facili Stefania Orlando, che a poco dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’ è apparsa molto triste e pervasa dalla stanchezza. C’è chi teme che non possa proprio farcela a raggiungere il primo marzo, ovvero la data designata per la finale, perché ormai il suo stato d’animo sembra decisamente compromesso. Tommaso Zorzi è stato fondamentale in questi giorni a convincerla a resistere e ad andare avanti, avendo ormai affrontato i mesi più difficili di permanenza.

Nonostante sia molto amata dal pubblico, che la premia con numerosi voti e incitamenti sui social network, tutto questo pare non bastare. Si è già scusata con i suoi sostenitori quando ha ammesso lunedì scorso di non meritarsi la fase conclusiva del reality show. Stavolta è crollata nuovamente e sempre Zorzi si è immediatamente avvicinato per capirne di più e rincuorarla. Lei ha voglia di starsene un po' in disparte, proprio per concentrarsi su se stessa, e ha manifestato le sue difficoltà.















Il primo comunque a rendersi conto del pianto e del crollo emotivo di Stefania Orlando è stato Andrea Zelletta. Il modello si è subito recato vicino alla coinquilina e le ha chiesto se sia l'assenza del marito Simone Gianlorenzi la causa di questo malessere. Nel momento in cui anche altri vipponi hanno provato ad avvicinarsi alla donna, ha avuto una reazione infastidita. Infatti, ha chiesto di rimanere sola perché in quegli istanti non se la sentiva di sfogarsi proprio con nessuno.















Ma nonostante avesse manifestato l'intenzione di rimanere in solitaria, Tommaso Zorzi ha fatto di tutto per avvicinarsi e lei ha poi accettato quel sostegno. Stefania Orlando, dopo le iniziali remore a parlare, ha vuotato il sacco: "Sono stanca sempre degli stessi discorsi, sono stanca di sentire sempre gli stessi discorsi. Non ho più stimoli, mi manca tutto, sento un senso di claustrofobia". Non è quindi da escludere la possibilità che possa comunicare ad Alfonso Signorini la volontà di andare via.









Anche lo stesso Tommaso Zorzi le ha confidato di sentirsi abbastanza scosso da questa esperienza. Ha infatti rivelato di non ricordarsi più esattamente le cose che faceva, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. I vuoti e le mancanze sono presenti quindi in quasi tutti i coinquilini, ma arrivati a questo punto sono costretti a cercare gli ultimi stimoli per non gettare alle ortiche l’intero percorso.

