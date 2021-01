Riccardo Guarnieri è uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Il pubblico lo ha amato soprattutto per la sua relazione sentimentale con Ida Platano, che tanto aveva fatto sognare tutti. Purtroppo però le strade tra di loro si sono separate e adesso lui è un uomo libero da legami amorosi. Ha tentato di approcciarsi nuovamente con Roberta Di Padua, ma finora non c’è stata quella scintilla particolare che ha permesso di capire loro che sono fatti per stare insieme stabilmente.

Intervistato nelle scorse ore da ‘Uomini e Donne Magazine’ non ha parlato solamente della Platano e di Roberta, ma per la prima volta ha toccato un argomento molto delicato. Ha infatti confessato di aver avuto seri problemi di salute. Una confidenza in piena regola che ha lasciato senza parole i suoi fan, che non avevano immaginato nulla di simile. Le sue frasi hanno colpito profondamente gli amanti del programma di Maria De Filippi. Vediamo cosa ha raccontato. (Continua dopo la foto)















A proposito di Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri è stato sincero ed ha ammesso che non è ancora scattato quel qualcosa in più: “Non scatta il sentimento. Uomini e Donne nasce affinché due persone si incontrino, si piacciano e scatti qualcosa. Al momento con Roberta, nonostante ci conosciamo da due anni, quel qualcosa in più non riesce a scattare”. Coloro che sperano nella formazione di questa coppia saranno rimasti delusi, visto che lui non riesce proprio a considerarlo amore. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda Ida Platano ha invece detto: “Ero molto arrabbiato per il macello che è successo, per le cose ancora una volta travisate e per la pessima figura che abbiamo fatto. Ci sono rimasto molto male”. Poi il racconto più struggente, sul problema fisico. Riccardo Guarnieri ha detto: “Ho avuto un problema al cuore che ho scoperto per caso. Inizialmente ho preso la cosa sottogamba. Poi però, dopo due anni, ho scoperto di avere un rigurgito di sangue nel cuore”, ha svelato. (Continua dopo la foto)









Riccardo Guarnieri ha concluso a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Il problema era dovuto ad un’arteria che non si chiudeva bene. Dopo l’operazione, all’inizio ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo prima. Adesso però sono quello di prima”. Dunque, il peggio sembra ormai passato e il cavaliere di ‘UeD’ si sente decisamente in gran forma, come ai tempi migliori.

