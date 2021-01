Dayane Mello ancora sotto i riflettori, per la modella brasiliana non c’è pace. Nei giorni scorsi Dayane è approdata in finale ma non è bastato questo a riportare il sereno, anzi è stato proprio questo per paradosso il motivo che ha aumentato le critiche su di lei. Dentro la casa Dayane Mello appare sempre più isolate e fuori non è da meno. Nonostante c’è chi parteggi per lei e anzi la veda come vincitrice finale.

È il caso di Francesco Facchinetti. Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate", ha dichiarato l'imprenditore a proposito della gieffina. Lei più di Tommaso Zorzi, per il quale prova stima. "Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam". Un testa a testa che alla fine si concluderà con il trionfo di Dayane Mello.















La modella brasiliana che ha spaccato in due l'opinione dei telespettatori del programma Mediaset. C'è chi la considera una donna forte, schietta e combattiva, (qualità attribuitele dai suoi 'affezionati' che per questo la sostengono incondizionatamente), e chi invece è convinto che sia una mentitrice seriale, tra questi Salvo Veneziano.















Il pizzaiolo siciliano si è lasciato andare ad un nuovo attacco nei confronti della Mello: "Grandissima amica di Tommaso Zorzi ma solo in diretta però" condividendo poi sui social il momento in cui la brasiliana ha criticato pesantemente l'influencer milanese durante uno sfogo in cucina con Carlotta Dell'Isola e Samantha De Grenet per poi abbracciarlo il giorno dopo.











“Guardate bene questo montaggio, sarà amicizia vera? Dopo quattro mesi ancora strategie di gioco? Noi dopo 3 mesi eravamo diventati una famiglia e dopo 20 siamo tutti ancora in contatto”. L’ex gieffino ha commentato l’acceso confronto che la modella brasiliana ha avuto nella casa di Cinecittà con Stefano Bettarini lo scorso novembre 2020 “La mia domanda nasce spontanea. Ma se fosse stato Stefano a dire così cosa sarebbe successo? Penso che sarebbe stato lapidato in piazza, due pesi due misure“.

