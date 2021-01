Manca ancora un mese alla puntata decisiva del GF Vip e ora si aspetta di scoprire il primo finalista maschio di questa lunghissima edizione. Dopo Dayane Mello, che lunedì scorso si è assicurata un posto sicuro al rush finale, nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto.

Andrea Zelletta è stato nominato come primo finalista maschio del GF Vip 2020 e la prima a non prenderla bene è stata Antonella Elia, che dallo studio ha ribattuto che “arrivano in finale quelli che non si espongono, gli equilibristi. Ti hanno scelto per la finale e tu puoi addirittura vincere”. “Allora ti dico evviva il comodino”, la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma Andrea non è l’unico concorrente maschio candidato alla finale. (Continua dopo la foto)















L’altro nome è stato fatto dagli stessi vipponi e dalla prima finalista donna, ovvero Dayane Mello. Zelletta ha scelto Pierpaolo perché “è la mia spalla dal 14 settembre”; Zenga ha votato Pierpaolo perché “non è stato facile, abbiamo un rapporto profondo e credo che se lo meriti”. Anche Tommaso ha scelto Pierpaolo: “Anche se ci siamo distaccati, credo che a livello di merito se lo merita”. (Continua dopo la foto)















Lo stesso Pretelli ha scelto Andrea Zenga, mentre Dayane ha fatto il nome di Tommaso Zorzi: “Siamo qui da 4 mesi, aspetto che porti un po’ di considerazione alla mia persona”. Anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno votato Pierpaolo Pretelli, che quindi insieme a Andrea Zelletta è concorrente candidato alla finale del GF VIP 5. Chi tra i due sarà il primo finalista uomo lo scopriremo venerdì in diretta, nel corso della nuova puntata del reality. (Continua dopo le foto)











In ogni caso, i due concorrenti saranno felici della scelta del pubblico perché Andrea e Pierpaolo sono tra le persone che più hanno legato all’interno della Casa, dunque la loro è una sfida tra grandi amici. Grandissimi amici, come dimostra il gesto che Zelletta è pronto a fare per Pier. Proprio poco fa, parlando della finale, Andrea ha condiviso con gli altri le sue intenzioni: dovessero arrivare allo scontro insieme, dividerebbe il montepremi con Pier.

