La data della prima puntata dell’Isola dei famosi si sta avvicinando sempre più. Lo show condotto da Ilary Blasi verrà trasmesso in prima serata su Canale 5. Ad oggi tante indiscrezioni aleggiano sulla trasmissioni, rumor che hanno preso piede durante gli ultimi mesi.

A venir fuori una lunga sfilza di ipotetici concorrenti naufraghi che potrebbero presto fare il loro sbarco in Honduras. Ad ogni modo non c’è ancora nulla di sicuro e soprattutto definitivo. Se ne sono dette tante anche sull’identità dell’inviato che trasmetterà il collegamento con Ilary Blasy durante la puntata. Unica ufficialità che sembra essere giunta poco fa! (Continua dopo le foto)





























Stando a quanto si legge su Tv Blog, sembra proprio che la scelta sia ricaduta su una big del nostro piccolo schermo. Ebbene, stiamo parlando di Elenoire Casalegno. Una carriera, la sua, che ha visto gli albori nel 1994, grazie alla conduzione dello show musicale Jammin, trasmesso su Italia 1. Tanti successi hanno in seguito costellato la carriera di Elenoire Casalegno. Da spalla di Raimondo Vianello in Pressing al nostalgico Festivalbar. La conduttrice ha anche partecipato al Grande Fratello Vip nell’edizione dell’anno 2016. Sicuramente una scelta ponderata quella di posizionare nelle vesti di inviata all’Isola dei famosi un’intramontabile come Elenoire Casalegno. Un mix tra esperienza e solidità. Tv Blog sembra sottoscrivere l’ufficialità della notizia, l’attrice e presentatrice sarà quindi l’inviata della prossima edizione dell’Isola dei famosi. (Continua dopo le foto)









Quindi ciò rivela un niente di fatto per Tommaso Zorzi, primo fra tutti i sospettati per quel ruolo. Probabilmente anche per l’impossibilità di coniugare l’Isola dei famosi e il GF Vip (che ricordiamo finirà l’1 marzo). Anche lo stesso Gabriele Parpiglia aveva smentito il rumor su Tommy. Nonostante ciò, un ruolo di opinionista all’Isola dei famosi potrebbe ancora essere destinato a Zorzi. Tra i nomi che è possibile affianchino il suo ci sono quelli di Iva Zanicchi o Stefania Orlando. Anche se sembra si stia puntando maggiormente sulla prima. Ad ogni modo è le trattative sono ancora aperte.

“Sei un grande st***”. La pupa e il secchione, uno dei concorrenti inizia a piangere disperato: “Fai schifo!”