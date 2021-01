La settimana a Uomini e Donne si conclude in modo a dir poco scoppiettante. Dopo aver festeggiato il compleanno di Gemma Galgani in studio, grandi protagonisti della nuova puntata sono Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, il pubblico del dating show di Maria De Filippi assisterà a un colpo di scena: Roberta chiuderà definitivamente con Riccardo.

Dopo aver cercato di ricucire con lui, la dama di Cassino getterà la spugna con il cavaliere tarantino e si dirà pronta a cercare un amore meno "litigarello". Dopo questo stop, Guarnieri potrà però "consolarsi" con altre corteggiatrici, scese proprio per lui. Ma non lo farà almeno oggi: a sorpresa l'ex di Ida Platano non ne terrà nemmeno una per approfondire la conoscenza.















Il motivo è presto detto: il cavaliere sottolineerà di non essere rimasto colpito da nessuna di loro a livello estetico. Non solo "trono over", spazio anche ai giovani in questa puntata di UeD. E i riflettori sono più che altro puntati sulle vicende sentimentali di Davide Donadei. La settimana nel programma condotto da Maria De Filippi si chiuderà mostrando le ultime esterne del tronista 25enne prima della scelta.















Per vedere in tv il momento fatidico della scelta di Davide i fan dovranno probabilmente aspettare almeno la settimana prossima, ma intanto le anticipazioni svelano un avvicinamento importante tra Davide e Beatrice Buonocore. In studio verrà mostrata l'ultima esterna della coppia, che sarà caratterizzata da un gesto inaspettato della corteggiatrice. Talmente inaspettato che il tronista non riuscirà a trattenere le lacrime.











In esterna Beatrice farà ascoltare a Davide un messaggio registrato da lei in cui gli confesserà che, nonostante le mille ragioni per dirgli di no, si è molto affezionata a lui al punto da voler essere la sua scelta. Il tronista rimarrà molto toccato da questa registrazione che, come detto, lo farà piangere. Finito il momento di commozione, poi, Davide commenterà con parole cariche d’affetto l’esterna fatta con Beatrice che, però, non sarà la sua scelta sostengono sempre le anticipazioni.

