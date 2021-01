Al Gf Vip nella giornata di ieri Dayane Mello ha fatto quello che sembrerebbe un altro dei suoi scivoloni. Il gesto che ha compiuto a quanto pare ha scioccato tante persone e non è assolutamente passato inosservato al popolo dei social.

Il gesto sotto inquisizione è stato diretto da Dayane Mello nei confronti di Giulia Salemi. Con la complicità degli altri vipponi accusati di non aver mosso un dito per proteggere la coinquilina ‘attaccata’, e anzi di essersi uniti a Dayane con scherno e ilarità. I fan della Salemi infuriano: “È bullismo”. (Continua dopo le foto)





























Nella giornata di ieri i vipponi della casa del Grande Fratello Vip sono stati convocati dalla produzione per sostenere una nuova prova: votare chi preferirebbero in finale tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La “nomination” inaspettata ha però scosso pesantemente gli animi. Ciò è accaduto quando Dayane Mello ha scelto l’ex velino Pretelli, e la decisione ha sorpreso Giulia Salemi che ha esclamato: “Ma tempo fa avevi detto che meritava più Zelletta…”, rivolgendosi alla modella brasiliana. In quel momento lì la Mello decide di replicare con una frase inaspettata: “No Giulia, sei tu che non capisci niente”. Frase che ha fatto scoppiare a ridere tutti gli altri vipponi presenti, tranne il fidanzato Pier e Andrea Zenga. (Continua dopo le foto)









Un teatrino questo che non è affatto piaciuto a tanti spettatori. Fulminei i commenti su Twitter: “Dayane che la umilia e gli altri che ridono è davvero una brutta scena. Bullismo”. E ancora: “Fossi stata in Giulia, di fronte a tutti che ridevano, me ne sarei andata”. Ma c’è anche chi volge qualche critica all’influencer italo-persiana: “Fa sempre la vittima”. Ma non è finita tanto in fretta, poiché la discussione si è spostata in veranda. Giulia si è scontrata ancora con Dayane Mello che stavolta è spalleggiata da Tommaso Zorzi. Tommy a sua volta non gliele manda certo a dire: “Noi non siamo grandi amici, sei tu che hai idealizzato il rapporto”.

Stefania Orlando al GF Vip, il segreto all’orecchio di Andrea Zelletta: “Non mi tradire!”