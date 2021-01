Flavia Vento e l’addio al GF Vip. Dopo mesi il clamoroso dietrofront. E a vuotare il sacco è proprio lei

Flavia Vento è stata una concorrente della quinta edizione del GF Vip per circa 48 ore. La soubrette è uscita dalla Casa in tempi record, abbandonando il reality show di Alfonso Signorini per colpa della nostalgia per i suoi cani: Leone, Delfina, Bombetta, Nana, Piri, Bambi, e Bamboo.

Subito dopo l'uscita di Flavia, tra i tanti rumor, era circolata la voce di una penale da pagare ma contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non ha avuto alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. Lo aveva spiegato lei stessa in una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv: il suo contratto, infatti, non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono volontario. "Ragazzi è stato breve ma intenso, quando sono più calma ci vediamo, purtroppo non ce la faccio anche se è un gioco, domani mattina vado dai miei cani", aveva detto poco prima dell'uscita dalla famosa porta rossa.















"Siete stati tutti davvero carini anche solo per un giorno. Ragazzi mi mancherete anche voi, ci vediamo fuori!". Patrizia de Blanck aveva cercato di far cambiare idea all'inquilina per poi insultarla. "Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani".















"I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo. Ma ti rendi conto che ca**o di figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c'hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai", aveva criticato la contessa. A niente erano valsi i tentativi per farle cambiare idea e ad appena 24 ore dal suo ingresso Flavia Vanto aveva abbandonato la casa.









Ora però, la Vento sembra averci ripensato ed essersi pentita di quell’uscita così repentina e lo ha messo nero su bianco su un post pubblicato su Instagram:

“Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita – ha scritto sul social – L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un’altra edizione. Baci #grandefratello#flaviavento#gfvip#gfvip5”….”.

