Social in rivolta contro Amici. Al centro della polemica ancora una volta Rosa Di Grazia. Per la ballerina l’edizione 2020 non era iniziata nel migliore dei modi. Da quando è entrata nel programma condotto da Maria De Filippi, Rosa è stata bollata dalla Alessandra Celentano semplicemente come una bella ragazza, che però non ha altre caratteristiche tecniche importanti.

Una scelta che aveva fatto imbestialire Lorella, che non era riuscita a rimanere in silenzio davanti a questa situazione. La decisione della Celentano è stata giudicata così da Lorella: "Una scelta mortificante. Ti ringrazio perché attraverso questa mortificazione Rosa sta tirando fuori la sua fame di vita e di sogni". La Cuccarini ha poi aggiunto: "Ho respirato molto ed ho contato fino ad un milione". Aveva provato quindi a mantenere la pazienza, ma quelle immagini "mortificanti" l'hanno costretta a intervenire. Contro Alessandra si erano schierati praticamente tutti, anche gli altri protagonisti della trasmissione.















Rudy Zerbi aveva contestato la decisione. E anche Maria De Filippi ha ormai quasi perso le speranze nei confronti della maestra di danza: "Va sempre peggio". Una cosa è certa: Lorella e la Celentano non si sopportano praticamente già più e il tutto potrebbe andare a peggiorare. Per ora ci sono le polemiche nata dopo la decisione di Lorella Cuccarini di fare giudicare i ballerini da un coreografo esterno.















I coreografi esterni dovranno quindi esprimere il proprio giudizio su come il ballerino ha lavorato durante la settimana, sui risultati raggiunti ed eventualmente su cosa hanno ancora da lavorare. Lavoreranno uno alla volta, di settimana in settimana, e la prima è Rosa Di Grazia. Ha scoperto con chi dovrà lavorare attraverso un video e ha avuto un'esplosione di gioia appena ha visto comparire il nome: Thomas Signorelli che conosce molto bene.











E la risposta non si è fatta attendere. “Si conosco già e hanno lavorato insieme. Cosa vuoi che le dica? Certamente le dirà che Rosa è una ballerina con la B maiuscola solo perché Cuccarini la ridicola deve dimostrare che la Cele ha torto e che è migliore di lei”. E ancora: “È una cosa veramente scorretta però anche nei confronti degli altri compagni.. Qui si pensano di prendere in giro la gente come se fossimo degli stupidi. È inutile tutto questo finto buonismo perché lì sono in una scuola e devono imparare, migliorare”.

