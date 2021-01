Nonostante non sia entrata all’inizio come gli altri inquilini, Giulia Salemi è diventata una dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione nella quale, come era capitato nel 2017, Giulia ha trovato l’amore. Se durante la prima esperienza al GF Vip Giulia aveva perso la testa per Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, questa volta a farle battere il cuore ci ha pensato Pierpaolo Pretelli.

Dopo un inizio criticato dalla famiglia dell'ex velino di Striscia la notizia, pare che ora sia arrivato il benestare di tutti, compreso il fratello Giulio, che aveva criticato la Salemi in favore di quella 'amicizia speciale' con Elisabetta Gregoraci. "Mi ero affezionato all'amicizia speciale ma ora mi sono ricreduto tantissimo. Pierpaolo è andato contro la famiglia, ci tiene davvero tanto. Arrivate fino alla fine, io tifo per voi. Non mollate", ha detto Pretelli junior alla coppia durante l'ultimo incontro nella casa.















"Da una parte sono arrabbiato, anche se so che vogliono il mio bene. Dall'altra mi fanno sentire solo. Prendere posizione contro mio fratello mi ha fatto sentire male, mi sono sentito non compreso. Basta vedere come guardo Giulia, come le parlo… Loro dovrebbero capirmi al volo", aveva detto Pierpaolo Pretelli parlando con Alfonso Signorini. I due si sono promessi di proseguire la relazione fuori dalla casa e in tantissimi tifano per loro.















Giulia è riuscita a conquistare molti telespettatori del GF Vip, cosa che non era avvenuta durante la sua prima esperienza nel reality show di Canale 5, dove aveva conosciuto Francesco Monte. I due non avevano retto e alla fine la coppia è scoppiata e oggi l'ex vippone è felicemente fidanzato con Isabella De Candia. Durante la relazione con Monte, Giulia Salemi aveva pubblicato una sua foto da ragazzina che in queste ore è risaltata fuori per via di una dolcissima dedica che aveva fatto proprio a Francesco Monte.









Nello scatto si vede una giovanissima Giulia, con una maglietta ble, il sorriso inconfondibile e i capelli scuri, legati con due code. Durante il GF Vip Giulia ha raccontato la sua adolescenza, segnata dal divorzio dei genitori, Mario Salemi e Fariba. “Il senso di colpa mi perseguita da quando ho 16 anni ed è bruttissimo da dire, mi vergogno di aver quasi voluto si separassero e che il futuro di mio padre fosse nelle mie mani. – ha ammesso la Salemi, per poi aggiungere – Era tutto più grande di me, è successo perché nelle separazioni si dimentica l’amore e prevaricano cose come case, tribunali, denunce, soldi, difficoltà. Poi c’è stato un momento in cui mi ha abbandonato e si è ricreato una famiglia e solo da qualche tempo ho visto lui che sta combattendo davvero per me.”

