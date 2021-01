Non se la sta passando bene Giulia Salemi, che al ‘Grande Fratello Vip’ ha avuto una crisi. Non riesce proprio a reagire positivamente davanti a quello che è successo negli ultimi giorni ed ha dunque vissuto momenti molto tristi. Ormai l’agitazione e l’ansia sono diventate protagoniste e sta provando comunque ad andare avanti. Si è sfogata amaramente con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Una situazione che la sta tormentando e che non la lascia affatto serena.

Tutto è stato causato dalle nomination per chi far approdare in finale, infatti siamo ormai a pochi passi dall’atto conclusivo, che si terrà il primo marzo. Ha dovuto fare una scelta difficilissima Giulia Salemi, che ha preferito Pretelli rispetto al suo amico Tommaso Zorzi. L’influencer 25enne non ha assolutamente accettato quella decisione ed ha puntato il dito contro di lei. La giovane ha comunque ammesso di non aver fatto tutto nel migliore dei modi, ma ha preferito Pierpaolo in quel momento. (Continua dopo la foto)















La scorsa notte è stata davvero un inferno per Giulia Salemi, la quale si sente tradita e affranta. La ragazza vorrebbe poter chiarire una volta per tutte, ma Dayane Mello le ha già chiuso la porta in faccia. La brasiliana ha dato completamente ragione a Tommaso, ma Pierpaolo le ha consigliato di non farsi condizionare da tutto ciò che gli altri compagni di avventura le dicono. La stessa Stefania Orlando ha provato a rasserenarla e l’ha inviata a reagire davanti a questa difficoltà. (Continua dopo la foto)















Precisamente Giulia Salemi ha affermato: “So che andrò avanti sempre in base ai miei sentimenti, piuttosto che dando importanza a chi è più forte. Io non voglio rimanerci male, non so come fare, o cambio totalmente o comincio a rispondere male a tutti”. Stefania Orlando ha poi aggiunto qual è il suo pensiero in merito: “Mi hai ricordato che era solo un gioco, inoltre adesso ci avviciniamo sempre più alla fine. Devi soltanto giocare, c’è chi lo fa con strategia e chi dà priorità ai propri sentimenti”. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore, quando Giulia Salemi ha confessato di essere rimasta male per Zorzi, Pierpaolo Pretelli, l’ha consolata e le ha promesso che una volta usciti le presenterà degli amici veri. Infine è scattato il momento romantico: i due si sono scambiati messaggi molto teneri e si sono promessi di esserci sempre l’uno per l’altra. Un momento che ha emozionato tutti.

