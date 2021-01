Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Conosciuto già dai giovanissimi grazie all’esperienza all’interno del programma Riccanza e il suo account Instagram, l’influencer milanese è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori, anche i più scettici. Irriverente, simpatico e pungente, Tommaso Zorzi è entrato subito nelle dinamiche della casa e ed è diventato uno dei personaggi di punta della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane, tra alti e bassi, Zorzi si è mostrato molto provato dopo la notizia dell’allungamento del reality show svelato durante la diretta di lunedì scorso da Alfonso Signorini. Il realitu show, infatti, si concluderà l’8 marzo e la prima finalista di questa edizione è Dayane Mello, vincitrice del televoto-scontro con Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver avuto una crisi con tanto di lacrime e conati di vomito, la lite con l’amica Stefania Orlando, poi risolta nel giro di poche ore, sfociata in una serata a base di alcol, risate, canti e balli, il concorrente è pienamente rientrato nelle dinamiche del gioco e ha mostrato nuovamente il suo lato ironico e istrionico che lo caratterizza da tempo. E lo ha dimostrato ieri, quando su Mediaset Extra è andato in onda il ”GF Late Show’, il programma condotto da Tommaso Zorzi realizzato sulla scia dei famosi show statunitensi con intrattenimento, musica, monologhi e interviste. (Continua a leggere dopo la foto)















I concorrenti si sono cimentati in giochi, esibizioni e sfide improbabili e grazie a Tommaso Zorzi, improvvisato conduttore della serata, Mediaset Extra ha avuto un vero e proprio boom di ascolti. Come annunciato dall’ufficio stampa del Biscione, infatti, il canale dedicato alla diretta 24 ore su 24 dalla casa del Grande Fratello Vip ha triplicato gli ascolti arrivando a un clamoroso risultato. (Continua a leggere dopo la foto)









Trionfo per lo show di Tommaso Zorzi su Mediaset Extra: ecco i dati forniti da @QuiMediaset_it #gfvip #tzvip pic.twitter.com/QDN8SkVFMI — disagiotv (@disagio_tv) January 28, 2021

“Su Mediaset Extra, in seconda serata, “GF Late Show” – programma-esperimento in diretta dall’interno della Casa – raggiunge 334.000 spettatori con il 2.71% di share individui; in particolare, sul pubblico femminile 25-34 anni, lo show raggiunge il 4.3% di share e il 5.1% sul pubblico maschile 15-24 anni”, si legge sul comunicato stampa ufficiale. Un vero e proprio boom grazie alla simpatia di Tommaso Zorzi e agli altri inquilini della casa, perfetti ospiti del talk made in GF Vip. Protagonista del Late Show è stato anche Andrea Zelletta, che con la rivisitazione pugliese di “Amleto” di Shakespeare ha mostrato un lato comico e divertente che ha fatto impazzire tutti. Sui social è stato un boom di commenti e appelli: “Tommy conduttore nato”, “Dategli un programma”, “Tommy meglio di tanti conduttori tv, non fatevelo scappare”.

