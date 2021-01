Dayane Mello ha conquistato la finale del ‘Grande Fratello Vip’ tra mille polemiche. Nonostante abbia una preferenza clamorosa al televoto, ci sono moltissimi italiani che la attaccano giorno dopo giorno. Ritengono che i suoi successi nel reality show derivino da voti che giungono soprattutto dal Brasile, visto che nella nostra nazione non è poi così tanto amata. Qualche giorno fa ha anche difeso Tommaso Zorzi, infatti ha riferito di essere rimasta sorpresa dall’atteggiamento dei coinquilini.

Si aspettava che quasi tutti facessero il nome dell’influencer per metterlo in lizza per la finalissima, invece tutto questo non è accaduto. Adesso invece un ex protagonista della trasmissione Mediaset ha scoperto gli altarini, facendo intendere che ci sia stata una sorta di flirt con la modella brasiliana. Dichiarazioni davvero clamorose, che aprono a scenari imprevisti fino a qualche tempo fa. Ovviamente lei è all’oscuro di tutto e non sappiamo quale sarà la sua reazione quando lo verrà a sapere. (Continua dopo la foto)















Durante un intervento radiofonico a RTL 102.5, a spiattellare tutto è stato Antonio Zequila, che ha sorpreso tutti i radioascoltatori. A quanto pare tra i due ci sarebbero stati degli scambi di messaggi in passato. In particolare, Dayane Mello è stata contattata per un film proprio da Zequila. Quest’ultimo è poi entrato nei dettagli: “L’ho cercata io a maggio perché dovevamo fare un film. Mi serviva una bellissima giornalista che facesse poi delle scene amorose con me, che facevo l’ispettore”. (Continua dopo la foto)















Zequila ha fatto intendere che tutto sommato Dayane Mello fosse predisposta ad accettare le sue attenzioni. Lui non ha infatti negato di aver provato attrazione: “Ci eravamo già annusati a Ballando con le stelle, allora ci siamo sentiti e abbiamo continuato a sentirci. Le dissi che volevo andare alle Maldive e mi chiese: ‘Posso venire con te’?”. Successivamente l’ex gieffino ha fatto una rivelazione bollente, infatti sarebbe pronto ad incontrare la sudamericana per un motivo preciso. (Continua dopo la foto)









Antonio Zequila non vorrebbe un dialogo con lei, ma con Dayane Mello sarebbe pronto a fare altro: “Più che un confronto vorrei una doccia insieme nella Casa”. Poi ha detto la sua anche su ‘Uomini e Donne’, tenuto conto che è spuntato il suo nome nell’ultimo periodo: “Io stimo molto Maria De Filippi e potrei farci anche un pensiero, perché no?”.

“Pierpaolo finiscila, Elisabetta sta soffrendo”. Caos al GF Vip, le urla nella casa. È successo tutto all’improvviso