Ancora problemi per Pierpaolo Pretelli. Stavolta è da fuori il ‘Grande Fratello Vip’ che si è abbattuto uno tsunami su di lui. Non si è trattato di qualche dichiarazione fatta da ex concorrenti o dai suoi parenti, di cui non ne è ancora venuto a conoscenza. Purtroppo stavolta ha ascoltato tutto e non è rimasto ovviamente felice. Certo, ha tentato in tutti i modi di non far trasparire reazioni spropositate, ma indubbiamente dentro di sé avrà provato un certo fastidio per quelle parole.

Ad essere tirata in ballo è stata anche Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Pretelli continua dunque ad essere criticato da molti spettatori per il suo avvicinamento a Giulia Salemi. Questa storia con l’influencer italo-persiana non è andata giù soprattutto ai fan dell’ex moglie di Flavio Briatore. Speravano fermamente in una relazione tra i due, non a caso era nata la fanpage dei ‘Gregorelli’. Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito da un urlatore, appostatosi all’esterno della Casa. (Continua dopo la foto)















I protagonisti del programma in onda su Canale 5 erano intenti a rilassarsi in giardino, quando hanno udito delle urla da fuori. Ad essere preso di mira appunto Pierpaolo, il quale ha ascoltato questa frase: “Pier, finiscila. Eli soffre per quello che stai facendo lì dentro”. C’è stato assoluto silenzio da parte di Pretelli, cosa che invece non ha fatto l’amica Stefania Orlando. Quest’ultima ha infatti commentato: “Belli questi sogni”. Ma non è stata l’unica a reagire in questa maniera. (Continua dopo la foto)















Ad accodarsi alle proteste della Orlando ci ha pensato anche Rosalinda Cannavò. Insieme hanno gridato: “Basta”. Dunque, nonostante Pierpaolo Pretelli si sia chiarito probabilmente in modo definitivo con i suoi familiari, continua a non vivere con tranquillità la sua storia con Giulia. Questa ulteriore intromissione da parte di questi fan della Gregoraci potrebbero avergli creato nuovi stati d’animo negativi. Staremo a vedere come reagirà nelle prossime ore, per ora ha preferito il silenzio. (Continua dopo la foto)









Nella giornata del 27 gennaio è girato in rete un post condiviso su Facebook da Maristella Pretelli, zia dell’ex velino, su una bambolina tenuta in mano da Giulia Salemi. Il post condiviso dalla signora Pretelli recita così: “Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque”. Poche parole che hanno mandato su tutte le furie i fan di Giulia.

“Le ho prese per 22 anni”. Andrea Roncato, non è finita la ‘guerra’ con Stefania Orlando