La storia riguardante Andrea Roncato e Stefania Orlando ha fatto discutere per giorni, con la gieffina che ha avuto anche dei crolli emotivi all’interno del reality show. Ha anche pensato di abbandonare il programma, alla luce di alcune affermazioni dell’ex marito. E adesso lui ha voluto nuovamente rompere il silenzio, rilasciando un’intervista al settimanale ‘Chi’. ‘BlogTv’ ha riportato tutte le dichiarazioni proferite al giornalista e chissà se sarà o meno l’atto conclusivo della vicenda.

Innanzitutto si è comunque soffermato su Barbara D'Urso e le sue apparizioni in televisione: "Non volevo fare televisione. Non volevo andare, mi sono trovato a non sapere che dire, non ero io. Non volevo far nascere questa polemica. Io faccio l'attore, non c'entro con queste cose. Se facessi televisione, mi piacerebbe fare l'ospite o il giurato di un reality show, ma non queste cose. Mi sono vergognato da morire, lo ammetto. Ho sbagliato e non aggiungo altro, maledetto me, non dovevo".















Le sue considerazioni non sono finite qui, infatti sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Andrea Roncato ha voluto aggiungere: "Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare, mi sono lasciato convincere ad entrare in un argomento che voglio chiudere, ne sono sempre stato fuori e non mi fregano più, anche se mi offrissero tanti soldi. Piuttosto vado a fare il venditore ambulante, con il massimo rispetto per quella categoria".















Non c'è stato solo il messaggio di Andrea Roncato, infatti nelle ultime ore è intervenuto anche l'attuale marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi. Il musicista ha affermato: "So bene quello che pensa Stefania e so perché è finita con Andrea Roncato e quello che lui ha detto non è la verità. Non mi aspettavo queste sue uscite in un momento in cui Stefania sta vivendo una rivalsa nei confronti della vita e della sua professione. Non credo che gli dia fastidio, ma ci leggo mancanza di affetto".









Stefania Orlando, all’interno della Casa, si è scagliata contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Per me non sono stati coerenti. Hanno sempre detto che Tommaso meritasse la finale. Loro sono concorrenti. Siamo alla fine. Ha salvaguardato Andrea da un televoto con Tommaso. Anche se Pierpaolo lo avesse votato, non sarebbe andato comunque, ma sarebbe stato un gesto carino”.

