Sono giornate parecchio movimentate quelle al Grande Fratello Vip. Tra bambole vodoo, polemiche che coinvolgono i familiari dei concorrenti, ufficializzazione di Dayane Mello come prima finalista, dichiarazioni di abbandono e flirt che continuano a tenere banco c’è davvero tanta carne al fuoco. Cominciamo col dire che la notizia dell’ulteriore allungamento del programma fino a lunedì primo marzo ha lascito di stucco, per non dire di peggio, i vipponi all’interno della casa.

Alcuni sono 'rinchiusi' da metà settembre, oltre quattro mesi, e l'idea di trascorrere altre settimane in questa condizione è inaccettabile. Quando Alfonso Signorini ha comunicato la data ufficiale della finale è calato il gelo. Poi Tommaso Zorzi ha esclamato, evidentemente interdetto: "È uno scherzo?!". Anche Stefania Orlando, rispondendo alla domanda del conduttore su cosa le stia passando per la testa, risponde: "Pensavamo un po' prima".















La rassicurazione di Alfonso Signorini ai vip non ha certo migliorato più di tanto il clima che si respira nella casa: "Sulla finale avete la mia parola, non ci sbaglieremo più". Prima si pensava al 20 febbraio come data della finale, adesso questo slittamento che nessuno si aspettava fino al primo marzo. E Tommaso Zorzi, dopo aver promesso a Francesco Oppini di voler tenere duro per arrivare alla fine, ha confidato ai coinquilini di non essere più tanto sicuro.















Come se non bastasse mercoledì pomeriggio un gruppo di contestatori ha urlato: "Televoto truccato dal Brasile, lasciate questo circo". Dayane Mello, a cui era rivolto il messaggio, ha fatto orecchie da mercante, mentre gli altri vip sono rimasti di sasso. L'influencer milanese, Tommaso Zorzi, ha poi dichiarato di voler abbandonare la casa il 17 febbraio e con lui anche Stefania Orlando potrebbe lasciare nella stessa data. Poi parla Giulia Salemi e riceve una risposta insperata.









Alla notizia della volontà di abbandonare ad parte di Tommaso Zorzi anche Giulia Salemi si è espresso, ricordando la lite proprio con Tommy: “Sono stata ferita tanto in amicizia, è il mio punto debole”. A quel punto Pierpaolo Pretelli, con il quale la storia sembra procedere, l’ha consolata e le ha promesso che una volta usciti le presenterà degli amici veri. Infine è scattato il momento romantico: i due si sono scambiati messaggi molto teneri e si sono promessi di esserci sempre l’uno per l’altra.

