La pupa e il secchione, il reality show di Canale 5 che vede in gara otto coppie che provengono da due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, messi a confronto con bellissime giovani che, al contrario dei ‘secchioni’, poco si interessano allo studio e a temi riguardanti la cultura in generale, è tornato in televisione con un cast ricco di personaggi che già hanno conquistato il cuore dei telespettatori.

Nel cast dell'edizione 2021, come quella andata in onda lo scorso anno, ci sono anche i 'viceversa', ovvero i pupi e le secchione (il reality si chiama infatti "La pupa e il secchione – viceversa"), Francesca Cipriani nella veste di valletta e un nuovo conduttore, il comico milanese Andrea Pucci, che ha preso il posto di Paolo Ruffini.















Sei puntate, durante le quali i concorrenti devono affrontare sfide tra cultura, studio, fitness, e bellezza, che alla fine decretano la coppia vincitrice. Lo scorso anno, dopo una serrata prova finale (il bagno di cultura) i viceversa Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco, si erano aggiudicati la finale vincendo il montepremi finale di 20mila euro. Oltre alle pupe, ai secchioni e ai viceversa, sono tornati in tv i mitici professori.















Durante la settimana, infatti, tutte le coppie sono messe alla prova per imparare alcune nozioni di cultura generale per poi affrontare la famigerata interrogazione con i docenti della 'scuola' de La pupa e il secchione. Tra i mitici prof spicca sicuramente Flavia Mistichelli, intransigente ex insegnante di italiano che ha lavorato all'ITIS Luigi Trafelli di Nettuno, in provincia di Roma. L'ex professoressa, che oggi ricopre l'incarico di preside, non è sfuggita a centinaia di ex studenti curiosi di vedere le interrogazioni dei concorrenti del programma.









Dai commenti lasciati sui social, la severa prof Mistichelli è stata un’insegnante molto amata e apprezzata dai suoi alunni. La sua prima apparizione in televisione risale al 2020 nell’edizione de ”La pupa e il secchione e viceversa” condotta da Paolo Ruffini.

