“Una grandiosa novità!”. Serena Rossi, la notizia è appena arrivata: la sua vita cambia di nuovo

Ha incantato mezza Italia interpretando Mina Settembre, nell’omonima fiction di Rai Uno , ma per Serena Rossi il futuro è molto più che florido, perché presto sarà in tv con un programma tutto suo. Serena infatti condurrà La Canzone Segreta, una nuova trasmissione ispirata ad un format francese. Una trasmissione che sarebbe dovuta andare in onda su Rai Uno ogni sabato sera, subito dopo il Festival di Sanremo. Qualcosa, però, potrebbe cambiare, almeno per quanto riguarda le prime puntate.

Ne parla Davidemaggio.it, che racconta di un cambiamento di collocazione in palinsesto per il nuovo programma di Rai Uno. Tutto questo per la temutissima concorrenza del sabato sera di Canale 5: C'è Posta per te. Quello della Rossi sarà un programma inizialmente collocato il sabato sera, ma qualcosa è cambiato. Stando a quanto riporta Davide Maggio, la trasmissione andrà in onda, almeno nella prima parte, di mercoledì sera.















Il motivo è molto chiaro: evitare la difficile sfida con il seguitissimo programma di Maria De Filippi, campione di ascolti del sabato sera ormai da tantissimi anni. Per questa ragione, il programma della Rossi dovrebbe andare in onda di mercoledì, ma non si esclude un ulteriore cambio di collocazione in itinere.















Alla fine di C'è posta per te, infatti, lo show della Rai potrebbe passare al sabato sera. Si tratta di una trasmissione totalmente nuova per la nostra tv, in cui la grande protagonista sarà, ovviamente, la musica. In ogni puntata, ci sarà un ospite diverso, che seduto al centro studio su una poltrona, ascolterà le note di una canzone a lui cara, ricevendo sorprese da persone importanti.











Da quello che si apprende sarà un programma che donerà tante emozioni, sia ai personaggi in studio che al pubblico a casa. Non ci resta che attendere qualche giorno per avere ulteriori news e per scoprire la data ufficiale dell’inizio dello show di Rai Uno. Brava!

