Il ministro dei dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, ha apposto la parola fine sui rumor inerenti l’organizzazione della kermesse più attesa della primavera: il Festiva di Sanremo 2021. La kermesse musicale fa parlare di sé già da tempo, in un susseguirsi di voci sulla probabile presenza di figuranti come pubblico.

Quest'ultimo rumor parla di figuranti al posto del pubblico durante tutte le 5 serate del Festival di Sanremo 2021. Ciò chiaramente per aver cura della sicurezza fino in fondo e attenersi appieno alle norme anti covid. "Non ci sono eccezioni", fa sapere tuttavia Franceschini. Leggiamo assieme le sue parole.





























“Non ci sono eccezioni”, che tradotto vuol dire che anche Il Festival di Sanremo 2021 dovrà adattarsi e prevedere uno show senza pubblico, proprio come tutti gli altri teatri, chiusi da tempo secondo Dpcm. “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Queste le parole su Twitter del ministro dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. (Continua dopo le foto)









Ecco il passaggio dell’intervista a Che Tempo Che Fa di Fiorello ospite di Fabio Fazio insieme ad Amadeus e Vincenzo Mollica. Delle parole in cui traspariva tutta la voglia del conduttore, Amadeus, di sviluppare diversamente il Festival di Sanremo 2021: “Credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera, sarà il disastro totale, quest’uomo (Amadeus, ndr) mi porterà alla rovina, questo è un pazzo. Mi chiama la mattina e mi dice ‘Metteremo tutto il pubblico in una nave’, poi ‘Li metteremo tutti in una serra’, stamattina mi ha detto una cosa terribile, ‘Pensa se prima di partire per Sanremo mi ammalo e Sanremo lo fai tu da solo’”.

