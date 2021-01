Maria Teresa Ruta, la censura poi le lacrime. Pubblico furioso col GF Vip: “L’avete umiliata”

Serata di risate al GF Vip, con un Tommaso Zorzi strepitoso nel ruolo di conduttore del primo Late Show della Casa. Ma fino a un certo punto perché poi l’intervento degli autori non solo ha interrotto la festa, ma ha fatto anche finire Maria Teresa Ruta in lacrime. Andiamo con ordine.

L’influencer milanese ha dimostrato ancora una volta di avere stoffa: ha regalato agli inquilini e al pubblico del reality connesso in quel momento con la diretta della Casa due ore di puro divertimento con il suo show. Show impostato su diversi segmenti, con i vipponi ovviamente protagonisti. Dalle interviste mentre si tagliano cipolle, al rap sulle strofe di Leopardi. Fino all’argomento sesso. Era l’ultimo blocco dello show, andato in scena dopo mezzanotte, che però avrebbe creato qualche problema con la produzione. (Continua dopo la foto)















È successo tutto quando Tommaso Zorzi ha invitato” in studio”, ovvero il centro del salotto, la “sessuologa” Maria Teresa Ruta per parlare dell’orgasmo. “Chi di voi ragazze ha provato durante uno stesso rapporto l’orgasmo clitorideo e vaginale?”, ha chiesto ironica la giornalista piemontese alle altre concorrenti. Ma proprio durante questa gag, i due vengono chiamati in confessionale. (Continua dopo la foto)















“Abbiamo beccato la censura…”, ha subito ipotizzato Andrea Zenga. E aveva ragione perché infatti poco dopo Tommaso e Maria Teresa tornano in salone e comunicano agli altri che devono concludere la trasmissione nel giro di tre minuti. La motivazione ufficiale è che la trasmissione è durata già due ore, ma dopo lo show la Ruta è parsa visibilmente scossa. (Continua dopo le foto)











“Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso…”, ha confidato in lacrime a Stefania Orlando. Ovviamente la Ruta non può saperlo, ma il pubblico ha attaccato duramente il GF Vip per quella reazione: “Gli autori hanno umiliato Maria Teresa, vergognoso”, “Lo spazio di Maria Teresa ridotto a tre minuti, è mancanza di rispetto” e “Nel 2021 non si può ancora parlare di sesso in tv, medioevo”, si legge su Twitter.

