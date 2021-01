“Ora è ufficiale”. Simona Ventura, è fatta. Dopo il periodo nero torna il sereno

Se ne parlava già da tempo, ma l’ufficialità è arrivata solo adesso. È in arrivo una grande notizia per i fan di Simona Ventura, l’amatissima conduttrice che negli ultimi tempi a dire la verità abbiamo potuto vedere molto poco. Sono sicuramente passati i tempi in cui il successo baciava Simona che conduceva programmi molto popolari da Mai dire gol a Quelli che il Calcio, per non parlare del Festival di Sanremo nel 2004.

Sono infatti arrivati periodi bui per la Ventura che non è più riuscita a trovare il palcoscenico giusto per tornare in tv. Tanto che si è a lungo parlato del suo ritorno, un paio di anni fa, a Temptation Island grazie a Maria De Filippi che l'aveva fortemente voluta. E tanto che si è parlato anche delle difficoltà economiche della conduttrice che non sarebbe riuscita a pagare alcuni debiti col fisco. Ora, però, il tempo sembra volgere di nuovo al sereno per Simona…















Come confermato dalla stessa Simona Ventura sul proprio profilo Instagram, presto potremo rivedere la conduttrice in azione. A fare lo scoop è stato TV Blog che ha annunciato che manca davvero pochissimo prima di rivedere sul piccolo schermo Simona. Il portale, come sempre aggiornato sui palinsesto e le nuove programmazioni tv in arrivo, ha svelato, in modo ufficiale, come e in che veste rivedremo la showgirl che manca a moltissimi suoi sostenitori.















Il nome del programma che vedrà protagonista l'ex moglie di Stefano Bettarini è "Game of Games", un nuovo game show che andrà in onda tutti i lunedì in prima serata su Rai 2. Il nuovo programma verrà trasmesso subito dopo il Tg2 Post. Non solo, con una story che ha fatto il pieno di like Tv Blog ha anticipato anche la data della prima puntata di questo atteso programma. Si partirà il 15 marzo, dunque manca poco più di un mese e mezzo.









Dopo tanti problemi passati sembra arrivato per Simona Ventura il momento del riscatto. D’altra parte non ha fatto piacere nessuno ascoltare le parole della showgirl: “Mi hanno accusato di evasione fiscale e di aver frodato il fisco. Lo trovo profondamente ingiusto e per me è una profonda vergogna. Sono completamente estranea ai fatti, ho sempre dato fiducia ai professionisti che mi seguivano. La mia unica colpa è di essere stata troppo ingenua”. E ora manca davvero poco per rivedere Simona sul piccolo schermo e tornare a divertirsi in sua compagnia.

