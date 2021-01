Ad Amici 20 la situazione precipita. Le continue risse verbali tra Arisa e Rudy Zerbi (con la cantante abruzzese, insegnante di canto, arriva a chiedere ironicamente – o forse no? – a Maria Filippi di essere licenziata) hanno evidentemente contagiato anche la classe degli allievi. Arianna Gianfelici, “cocca” di Arisa, è finita di nuovo in sfida contro una giovane cantante caldeggiata proprio da Zerbi. Secondo Rudy, Arianna è “un talento sprecato” e poco professionale. Lo scontro tra i due va avanti di fatto dall’inizio del talent di Canale 5, e proprio per questo la giovane cantante ha scelto di approdare con Arisa.

In casetta, l’aspirante artista si sfoga: “Se non mi ci vuoi qua dentro mettimi sotto con la macchina, fai prima”, ha spiegato riferendosi a Rudy Zerbi. Parole pesantissime, davanti ad Arisa, che non batte ciglio anche se consiglia ad Arianna di tranquillizzarsi e pensare a cantare. “Qui dentro non mi vuole. Ma se lui non mi vuole, ragionare con una persona che ragiona con i paraocchi è inutile”, ha proseguito la giovane nel suo sfogo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lui sta cercando in tutti i modi di buttarmi fuori”. Arisa ascolta, cerca di placarla anche se, a onore del vero, non fa molto per difendere il collega. Mettiamola così: perlomeno non ha aizzato gli animi, almeno per una volta. Uno dei percorsi più tormentati degli allievi di Amici 20 è sicuramente quello di Arianna Gianfelici, giunta alla sua quinta sfida. (Continua a leggere dopo la foto)















Voluta fortemente nella scuola da Rudy Zerbi, l’allieva ha avuto successivamente dei comportamenti che il maestro non ha gradito. Ragione per la quale Rudy ha poi eliminato Arianna che, però, è stata salvata da Arisa. Da quel momento ad Amici 20 Arianna è sempre stata messa in sfida da Zerbi, vincendo però tutte le prove. (Continua a leggere dopo la foto)











Oggi durante il daytime Amici Canale 5 Arianna ha ricevuto una lettera nella quale Rudy la mette per l’ennesima volta in sfida. Ecco dunque che Arianna Gianfelici entra in crisi per Rudy Zerbi: “Non è più un sogno, sta diventando un incubo”.

Ti potrebbe anche interessare: Ilary Blasi in tuta ma sotto abbina le scarpe super lusso: costano un patrimonio