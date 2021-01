Nella puntata del 26 gennaio di ‘Pomeriggio 5’ uno scatenato Giovanni Ciacci aveva sorpreso Barbara D’Urso. Infatti, in riferimento all’amico speciale di Tommaso Zorzi aveva detto: “Invitalo anche domenica prossima. Quanta roba, ma è bellissimo. Questa è una roba meravigliosa, da dove è uscito questo? Te la do io la popolarità”. La padrona di casa non ha potuto fare altro che ridere in un primo momento, prima di bloccare la sua verve. E successivamente lei era intervenuta.

Barbara D’Urso si è rivolta così nei confronti dell’ospite: “Ciacci, ma ti prego. Io lo sai che sono per le cose serie. Quindi se ti vuoi fidanzare seriamente con Kevin io te lo faccio incontrare. Se invece vuoi fare una cosa leggera no”. Nella serata del 27 gennaio invece, la padrona di casa si è innervosita a causa di un ospite. Stavolta si stava parlando di un argomento meno leggero, ovvero il coronavirus, ed ha fatto un’uscita davvero particolare che ha lasciato senza parole il pubblico. (Continua dopo la foto)















Un ospite, in collegamento dagli Emirati Arabi e in particolare dalla città di Dubai, ha svelato in diretta che lì fanno i vaccini contro il Covid-19 in tempi brevissimi. E a quel punto Barbara D’Urso ha dichiarato: “Noi qua poverini che viviamo nell’umiltà italiana, noi non possiamo ancora vaccinarci. A noi poveracci non li danno ancora. Se no ci vaccineremmo”. Tenuto conto che le polemiche stavano proseguendo, la conduttrice ha deciso di mettere la parola fine alla querelle. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha continuato, dicendo: “Ma possiamo fare una polemica Dubai-Italia? Io direi proprio di no. Facciamo una cosa. Adesso cambiamo argomento”. Dunque, ha tolto la parola all’ospite che stava creando un po’ troppe polemiche ed ha voluto tirar fuori un altro tema. In particolare, Paolo Brosio avrebbe tentato di dare un bacio a Manuela Ferrera, ovvero la bellissima ragazza che fa parte della trasmissione a tenore sportivo, ‘Tiki Taka’, presentata da Piero Chiambretti. (Continua dopo la foto)









Si era parlato a proposito di Barbara D’Urso di presunti interessi da parte dell’ex gieffino Mario Ermito. Il 29enne indiscutibilmente affascinante ha ammesso a sua volta di aver subito il fascino della conduttrice napoletana, ma, ha aggiunto “non sempre i suoi complimenti corrispondono a corteggiamento”. E questo confermerebbe quanto ripetuto più volte dalla D’Urso stessa: “Io e Mario ci siamo frequentati, siamo molto amici”.

