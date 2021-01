Le ultime voci su ‘Uomini e Donne’ sono davvero molto interessanti, infatti pare che Davide Donadei abbia finalmente rotto gli indugi scegliendo Chiara Rabbi come sua fidanzata. Una scelta un po’ a sorpresa, visto che anche la stessa corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi non si aspettava di poter essere preferita a Beatrice. Nei prossimi giorni sarà trasmessa su Canale 5 la puntata in questione e siamo certi che i telespettatori si emozioneranno non poco perché si chiude un percorso.

Per ben cinque mesi il tronista ha fatto sognare tutti, ma adesso le idee gli sono state chiare e non ha potuto fare altro che comunicare la scelta davanti alle telecamere. Nella puntata andata in onda il 26 gennaio è però avvenuto un episodio molto discutibile. Maria De Filippi è stata costretta a intervenire ed ha chiesto delucidazioni ad Armando Incarnato, reo di aver fatto un’uscita un po’ equivoca. Le sue dichiarazioni sono parse in un primo momento abbastanza gravi. (Continua dopo la foto)















Armando Incarnato si stava soffermando su una nuova dama, giunta nella trasmissione di Canale 5. Ha dunque proseguito così il suo discorso su Nicole, con affermazioni un po’ ambigue: “Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all’uomo”. Una volta ascoltato tutto ciò la regina di Mediaset ha immediatamente preso la parola, chiedendo maggiori spiegazioni al protagonista del programma. Da parte della conduttrice è giunta dunque una richiesta molto esplicita. (Continua dopo la foto)















Maria De Filippi ha voluto capire meglio il contenuto di quella sua frase e Armando ha replicato: “Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna”. La presentatrice ha aggiunto: “Per come lo hai detto prima sembrava che la donna fosse inferiore all’uomo”. Ma Incarnato ha subito ripreso a parlare: “No, assolutamente no”. Dopo queste dovute precisazioni, lui è entrato maggiormente nei dettagli spiegando perché le piace tanto questa donna. (Continua dopo la foto)









Dopo essere uscito da una situazione ingarbugliata, Armando Incarnato si è concentrato ancora sulla dama Nicole, dichiarando: “Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo”. Chissà se avrà convinto tutti i telespettatori perché non tutti sono rimasti convinti di questa sua versione.

