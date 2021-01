Il momento tanto atteso da moltissimi telespettatori di ‘Uomini e Donne’ è arrivato. Il tronista Davide Donadei ha rotto gli indugi ed ha finalmente fatto la sua scelta. La puntata è stata registrata, quindi andrà in onda ufficialmente nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori alcune succulenti indiscrezioni e anche il nome della scelta. Dopo cinque mesi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha capito di avere ormai le idee chiarissime ed ha deciso di uscire dalla trasmissione.

Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, Davide Donadei si è baciato in esterna con Beatrice Buonocore e l’altra corteggiatrice Chiara Rabbi si è infuriata tantissimo. Il pubblico comunque non si aspettava che la decisione fosse imminente e invece così è stato. Il giovane sarebbe apparso molto convinto e felice e in tanti, una volta che leggerete il nome, saranno felicissimi di questa scelta. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa Donadei ha deciso. (Continua dopo la foto)















A rivelare tutto ci ha pensato il ben informato ‘Il Vicolo delle News’. Non sono stati forniti numerosi dettagli su questo avvenimento, infatti non si sa esattamente quale sia stata la risposta della ragazza prescelta. Non si sanno con esattezza nemmeno le parole utilizzate da Davide Donadei sia nei confronti della giovane esclusa che di quella che è diventata la sua fidanzata. Ciò che è importante però è che è stato svelato da queste fonti il nome della corteggiatrice che ama. (Continua dopo la foto)















Il tronista originario della regione Puglia ha deciso di indicare Chiara Rabbi come sua partner. Siamo certi che la ragazza romana sia esplosa di gioia, visto che dopo le tante litigate e i malumori ha potuto sentire le parole più belle. Come detto precedentemente, nessuno ha riportato la replica della Rabbi, ma tenuto conto che ha sempre dimostrato grande interesse nei confronti del protagonista di ‘UeD’, tutti sono convinti che non avrà avuto molte difficoltà a rispondere con un sonoro sì. (Continua dopo la foto)









Eppure pochi giorni fa la ragazza in un’intervista a Uomini e Donne magazine si era detta scettica su un possibile lieto fine della sua avventura nel programma. Forse, aveva ammesso lei stessa, per paura di una delusione. La ragazza infatti aveva confessato di nutrire un forte sentimento per il tronista: “Davide mi fa sentire bella e quando lo vedo tremo, sudo e non riesco a parlare. Non vorrei mai perderlo” aveva detto la corteggiatrice che ora si può godere questo lieto fine.

