Anche se in modo indiretto anche lei è diventata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. E non perché si tratta di una concorrente. Stiamo parlando di Margherita Pretelli, la mamma di Pierpaolo, che durante l’ultima puntata è entrata nella casa per parlare con il figlio. Lo ha voluto riabbracciare e ha voluto chiarirsi con lui: “Se sei felice siamo felici anche noi”, ha detto mamma Margherita. “Ti vedo stanco e sono qui per darti la carica”, ha detto ancora la madre di Pierpaolo.

“Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto”, ha invece risposto l’ex velino che poi ha presentato Giulia Salemi alla mamma. Su invito di Alfonso Signorini l’influencer ha anche raggiunto l’ex velino e ha fatto la conoscenza di Margherita. “Sono stata fraintesa”, ha riferito la madre di Pretelli a Giulia che subito ha aggiunto: “Ho considerato anche questa possibilità”. Le due, dopo essersi chiarite, si sono promesse di incontrarsi dopo la fine del reality per conoscersi meglio. (Continua dopo la foto)















Margherita Pretelli ha parlato anche in una lunga intervista che ha rilasciato al settimanale Chi. La donna ha detto di essere rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo. All’inizio dell’avventura del figlio al Grande Fratello Vip, la signora Pretelli riceveva molti messaggi di apprezzamento, e confessa che aver avuto la possibilità di conoscere alcuni volti noti della tv e questo le ha fatto molto piacere. Tuttavia la situazione è cambiata dopo il discorso fatto al figlio durante la serata di Capodanno, ma Margherita si è resa conto di quello che era successo solo dopo aver parlato Pierpaolo: “Credo sia nato un equivoco. Se tornassi indietro quel discorso lì non lo rifarei, le mie intenzioni erano altre”. (Continua dopo la foto)















Poi ha fatto riferimento allo scontro avvenuto tra i suoi due figli in diretta tv proprio a causa delle continue intromissioni di Giulio Pretelli nella vita privata di suo fratello Pierpaolo: “Quella sera ero a casa de sola, e mi sono sentita in un mare in tempesta. Il peggio è stato vedere i miei figli che litigavano in tv”. (Continua dopo la foto)









In casa per chiarire la situazione tra Pierpaolo e la sua famiglia è entrato anche Giulio Pretelli il cui intento è stato spiegare meglio la sua posizione rispetto a questa relazione. “Mi ero affezionato all’amicizia speciale ma ora mi sono ricreduto tantissimo. Pierpaolo è andato contro la famiglia, ci tiene davvero tanto. Arrivate fino alla fine, io tifo per voi. Non mollate”, ha spiegato Giulio Pretelli.

