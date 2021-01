Dai canali social del GF Vip arriva una clamorosa anticipazione della prossima puntata. Come è ormai noto, a partire da questa settimana il reality di Alfonso Signorini torna a fare doppietta. Non solo la diretta del lunedì sera, ma anche il venerdì. Dunque il 29 gennaio, proprio in concomitanza con il debutto della seconda edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Raiuno, ne vedremo delle belle nella Casa più spiata di Cinecittà.

Le sorprese, si sa, non mancano mai ma quella che stiamo per anticiparvi è davvero una bomba. Lunedì scorso abbiamo visto i confronti tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano e quello di Giulia Salemi con la famiglia Pretelli. Ancora, Tommaso Zorzi ha potuto rivedere il suo amico Francesco Oppini ma questa volta toccherà a un altro concorrente avere il confronto forse più atteso in assoluto. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando di Andrea Zenga che, nonostante sia tra gli ultimi arrivati nella Casa, ha subito conquistato il cuore del pubblico. Ora, a distanza di settimane da quando ha parlato per la prima volta del rapporto pari a zero con papà Walter avrà la possibilità di incontrarlo dopo anni e chiarirsi. Proprio così: Walter Zenga entrerà nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto)















L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale sarà quindi ospite nella puntata di venerdì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5. Nelle scorse puntate, Andrea aveva parlato del suo difficile rapporto con il padre, usando spesso frasi dure come “Nei momenti più importanti della mia vita non c’è mai stato”. Anche suo fratello Nicolò aveva ripetuto le stesse parole di Andrea durante un’intervista a “Domenica Live”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



Mamma Roberta Termali, invece, in una recente intervista concessa al settimanale Chi, ha ribadito di non voler parlare della sua storia d’amore finita 24 anni fa, ma non può che schierarsi dalla parte dei figli, che hanno sofferto terribilmente la mancanza del padre: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa”, le sue parole. Ora non resta che aspettare la replica di Zenga.

