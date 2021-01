Dayane Mello può ritenersi più che soddisfatta della sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, a prescindere se vincerà o meno. Infatti, è stata in grado di conquistare per prima l’approdo alla finalissima, in programma lunedì primo marzo. Nonostante il suo stato d’animo dovrebbe essere caratterizzato esclusivamente dalla felicità, non è entusiasta a causa di ciò che stanno facendo nei confronti di un coinquilino. Ha lanciato delle vere e proprie accuse contro gli altri concorrenti.

Ha deciso di parlare con Stefania Orlando di Tommaso Zorzi e ha confidato di essere rimasta decisamente esterrefatta dal comportamento dei compagni di avventura. Si è fatta un’idea ben precisa ed è arrivata ad una conclusione che ritiene la più plausibile. E dalla sua parte si è schierata anche la Orlando, che è diventata una grande amica dell’influencer 25enne. Le parole della modella brasiliana sono molto pungenti, ma come è suo solito fare, è stata molto onesta a riguardo. (Continua dopo la foto)















Tommaso Zorzi effettivamente è rimasto molto deluso dal comportamento degli altri gieffini, che non lo hanno voluto mandare al televoto per la conquista dell’atto conclusivo del reality show. E Dayane Mello ha riferito di essere rimasta scioccata da quella decisione: “La cosa che mi sconvolge è che io e Tommaso siamo diversi, ma siamo legati dalla stima reciproca e vedere dopo quattro mesi che in ogni gioco la preferenza è ricaduta su di lui, e nel momento in cui si vota nessuno lo sceglie”. (Continua dopo la foto)















Poi l’accusa totale di Dayane Mello: “Lo hanno voluto fuori in tutti i sensi. Io mi sono chiesta: ma questi quattro mesi che hai appoggiato Tommaso, perché tutti hanno fatto un passo indietro? Dunque è normale che lui si senta una me…, è deluso”. Stefania Orlando ha sì dato ragione alla sudamericana, anche se ha fatto una sua ipotesi. Molti concorrenti sarebbero sicuri che giungerà ugualmente in finale, quindi avrebbero voluto aiutare qualcuno che ne ha sicuramente più bisogno. (Continua dopo la foto)









Andrea Zelletta nelle ultime ore ha detto a Tommaso Zorzi: “Secondo me prima dell’8 sai chi viene eletto finalista?”, ha chiesto ironicamente Zelletta a Zorzi. E lui: “No, no, no, no… mi son rotto li co…oni”. Ma secondo l’ex tronista di UeD la “strategia” del GF Vip è quella di rendere Tommaso finalista prima della fatidica data dell’8 febbraio, facendo in modo che l’influencer non lascerà il reality.

