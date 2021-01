Dayane Mello è riuscita ad approdare alla finale del Grande Fratello Vip. Sarà una delle concorrenti a contendersi il successo del reality dopo oltre quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. La modella brasiliana è finita nel mirino del web non tanto per la sua permanenza al GF Vip quanto per una serie di parole infelici rivolte a Tommaso Zorzi.

"Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali". Un'esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai tanti fan del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: "La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi 'malato mentale' è grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo 'ma è straniera'", è stato uno dei commenti. "Noi che seguiamo il GF non ci stiamo più a vedere Dayane che offende pesantemente Tommaso etichettandolo "malato di mente"! È giusto che il GF prenda provvedimenti seri e importanti", ha scritto un altro utente.















Sul tema è anche intervenuto Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello che ha partecipato alla primissima edizione del reality. E le sue parole nei confronti di Dayane Mello on sono state per nulla tenere. Salvo ha condiviso sul proprio profilo Instagram una clip in cui Zorzi confessa a Maria Teresa Ruta di avere una patologia diagnosticata: "Voglio dire che è pesante, entro nei miei loop e non ho più i mezzi per uscirne poi. Nessuno vorrebbe essere nella mia testa per più di cinque minuti".















Poi ha spiegato di conoscere molto bene si sente chi soffre di ansia e ha aggiunto: "Sei morto dentro, solo le persone sensibili purtroppo soffrono d'ansia, le persone glaciali non sanno nemmeno cosa sia l'ansia. Dayane da quando ha iniziato questo percorso dice parole abbastanza fuori luogo, ma c'è qualcuno che le para il sedere".









Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Salvo si è anche espresso sul fatto che tanti sostengono che la discussa 31enne sia raccomandata, altri dicono che le votazioni arrivano dal Brasile: “Io dico che poco importa tanto si è dimostrata quello che è. La donna iceberg. Dovete solo pensare se si è giocata la madre senza nessun problema, questo fa capire di cosa può essere capace questa donna”. Insomma quello di Salvo Veneziano è un vero e proprio attacco nei confronti di Dayane Mello che si conclude così: “Volevo dire alla signorina Dayane che grazie a Dio sta bene di accendere il cervello da capra che ha, e si ho detto capra”.

