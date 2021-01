Giulia Salemi si sta godendo al massimo delle sue possibilità questa nuova esperienza al ‘Grande Fratello Vip’. Con Pierpaolo Pretelli c’è stata subito quell’alchimia giusta, anche se successivamente il tema Elisabetta Gregoraci e le intromissioni dei parenti del giovane hanno un po’ complicato la loro storia. A tratti è sembrato anche che potesse generarsi una rottura, che però è stata sventata. I familiari dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ hanno anche fatto importanti precisazioni.

In particolare, la mamma Margherita ha detto di non avere nulla contro l'influencer italo-persiana e di essere felice se suo figlio è di buon umore. Ma nelle ultime ore è spuntata fuori una persona inattesa, che potrebbe cambiare tutti gli scenari. Un nuovo problema in vista per Giulia Salemi, che non sappiamo dunque come accoglierà questa notizia. Infatti, ha deciso di parlare su 'Novella 2000' un ex partner di lei, che sarebbe addirittura pronto a varcare la porta rossa per incontrarla.















Il ragazzo in questione si chiama Abraham Garcia ed ha avuto una frequentazione con Giulia Salemi. Ma ha adesso confessato di provare ancora sentimenti importanti nei confronti della gieffina. Al giornale di gossip ha detto: "Purtroppo non riesco a guardare tutto il programma, ma sulla pagina Instagram di Giulia non mi perdo mai un suo video. Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l'uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella casa del Grande Fratello Vip".















Garcia ha aggiunto ancora su Giulia: "Sarei capace di portarmela via. Non sto scherzando, lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me". I due si sono conosciuti per la prima volta nel reality show 'Super Shore', andato in onda nel 2016. E si resero protagonisti di un episodio clamoroso, ovvero di un filmato dai contenuti hot che fece tantissimo scalpore.









Nel pomeriggio del 26 gennaio, durante ‘Pomeriggio Cinque’, Giulia Salemi è stata attaccata da Guendalina Tavassi: “Lei è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta”. Il riferimento è al vestito che l’italo-persiana indossò sul red carpet della Laguna e che fece scalpore.

