Manca ancora più di un mese alla finale di questo lunghissimo GF Vip. Alfonso Signorini ha comunicato la data precisa in diretta: ultima puntata il 1 marzo. Tra i più scossi dalla notizia, ancora una volta Tommaso Zorzi: “È uno scherzo?”, ha commentato a caldo.

Poi, nella notte, la confessione a Maria Teresa Ruta: "Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Cosa significa? Che io l'8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto 'esci quando vuoi'. Per me arrivato fino all'otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. […] Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo".















Anche Stefania Orlando è sembrata d'accordo con lui sull'uscita dal GF Vip il prossimo 8 febbraio: "Per l'uscita dell'8? Io pure. Visto poi anche l'esito del televoto. Il parare del pubblico c'è stato". Il pubblico che sostiene sia Zorzi che la Orlando sembra super convinto che gli autori riusciranno a fargli cambiare idea e anche Andrea Zelletta, che con gli altri concorrenti ha fatto una considerazione, come riporta il sito Funweek.















"Secondo me prima dell'8 sai chi viene eletto finalista?", ha chiesto ironicamente Zelletta a Zorzi. E lui: "No, no, no, no… mi son rotto li co…oni". Ma secondo l'ex tronista di UeD la "strategia" del GF Vip è quella di rendere Tommaso finalista prima della fatidica data dell'8 febbraio, facendo in modo che l'influencer non lascerà il reality: "Così, traac, lo legano – ha continuato Andrea – Prima dell'8 è probabile che lo facciano finalista per evitare che esca".











Una teoria, questa di Zelletta, che ha trovato conferme anche negli altri gieffini. Come Stefania Orlando, che ha notato con sospetto il fatto che durante l’ultima puntata gli eliminati non erano presenti in studio durante la proclamazione della prima finalista, forse per non mostrare le loro reazioni. Anche Rosalinda Cannavò è dello stesso parere di Zelletta: “Quello che lui dice succederà”. Staremo a vedere.

