“Se quello che dicono è vero…”. Elisabetta Gregoraci, altro che Briatore e Pretelli: la voce è boom per davvero

Elisabetta Gregoraci, riflettori accesi ancora su di lei. Dopo l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che l’ha resa la protagonista indiscussa tra i concorrenti del reality, oggi l’indiscrezione colpisce la vita professionale della showgirl. Infatti pare che la Mediaset voglia ancora lei al centro della scena. Ecco cosa si vocifera tra i corridoi televisivi.

Senza alcun dubbio il nome della Gregoraci ha riempito pagine interessanti di gossip, non solo per quanto riguarda la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, ma anche fuori. Nonostante il suo addio ai concorrenti del GF Vip e in particolar modo al suo amico speciale, Pierpaolo Petrelli, la showgirl ha avuto a che fare con il ritorno alla normalità, tra affetti ritrovati e lavoro.















Ha continuato a dire la sua anche una vola lontana dalle telecamere del GF Vip, e questo perchè i concorrenti rimasti in casa non hanno potuto fare a meno di nominarla. Ma una volta chiusa alle spalle la porta rossa del reality, la vita ha ripreso i suoi ritmi. EliGreg ha riabbracciato il figlio e si è potuta godere con lui alcuni giorni di relax. Ma non solo. Voci di corridoio sussurrano che la Mediaset avrebbe puntato su di lei anche professionalmente.















Un bilancio niente male, così affermato dalla diretta interessata: "Mi sento molto più forte di prima. Da un lato penso che la gente mi abbia conosciuta meglio, ma, dall'altro sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne". Ed è così che l'indiscrezione si è presa lo spazio dovuto su Nuovo Tv, poi ripresa su Blogtivvu.com: "A quanto abbiamo scoperto, l'idea sarebbe di uno show settimanale della durata di circa uno o due mesi dove alcuni vip single avrebbero l'opportunità di sedersi sul trono e di essere corteggiati da altri vip o da non vip".









Un progetto niente male che aveva già tirato in ballo il nome di Giulia De Lellis, “anche se non si capisce se in versione conduttrice o di opinionista” viene riportato su Nuovo. Dunque “Da alcune indiscrezioni, la trasmissione subirebbe delle piccole modifiche e sarebbe più vicina a ‘Temptation Island’ che al classico ‘Uomini e donne’ quindi tronisti e corteggiatori avrebbero più opportunità di incontrarsi durante la settimana fra una trasmissione e l’altra e non soltanto attraverso le esterne”. E voi la vedreste EliGreg sul trono?

