Clamorose affermazioni di Elettra Lamborghini, che a quanto pare segue attentamente il ‘Grande Fratello Vip’. La bellissima cantante ed ereditiera, fresca sposa di Afrojack, ha confessato ai suoi fan un grande interesse nei confronti di un’altra donna, presente appunto nella Casa. Spesso e volentieri si ferma sul suo social network Instagram e inizia a rispondere alle innumerevoli domande, poste dai follower. E ciò che la distingue è la sua incredibile sincerità nelle risposte.

Come è avvenuto nelle scorse ore, quando a quesito diretto sul possibile interesse nei riguardi di una persona del suo stesso sesso, non ha esitato un attimo a fare il nome della vippona. C’è chi si è chiesto se suo marito fosse stato a conoscenza di questa preferenza di Elettra e se si sia infastidito una volta saputo. L’artista però non ha mai avuto peli sulla lingua e anche in questa occasione ha voluto mostrarsi così com’è. Alfonso Signorini ne parlerà venerdì? Tutto è possibile. (Continua dopo la foto)















Dunque, mentre stava rispondendo alle domande di qualsiasi tipo, è stato chiesto se Elettra Lamborghini avesse adocchiato qualcuna in particolare. E proprio dal reality show è arrivato il nome inaspettato: “Rosalinda me la farei”. Quindi, le piace moltissimo dal punto di vista estetico Rosalinda Cannavò. Come darle torto, visto che è considerata una delle più belle, se non la più bella dell’edizione numero 5 del ‘GF Vip’. Anche lo stesso Signorini si era complimentato per la sua bellezza. (Continua dopo la foto)















Ma non è stata l’unica sua considerazione sul ‘Grande Fratello Vip’. Un utente ha chiesto ad Elettra Lamborghini se ama la coppia composta da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ovvero le cosiddette ‘Rosmello’. Lei ha risposto, dicendo che apprezza le ‘Rosghini’. Ovvero l’ipotetica coppia Rosalinda-Elettra. Un vero e proprio boom, che ha lasciato tutti di stucco. Un interesse che è dunque molto forte e che non ha avuto alcun timore a farlo presente. Afrojack e Giuliano sono avvisati. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini aveva fatto preoccupare per questo annuncio: “Bevo al massimo un bicchiere d’acqua la mattina con due pastiglie. Non riesco a bere, ma da questa settimana mi devo sforzare. Vorrei evitare un’insufficienza renale, quindi ho deciso che mi sforzerò a bere. Inutile dirvi che non bevo il thè perché per me è acqua calda. Però mi piace lo zenzero e il limone e il latte di soia, ma quello non è acqua”.

Le urla fuori dalla Casa dopo la decisione al GF Vip: “Fuggite dal circo, è truccato”