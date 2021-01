Lunedì scorso, tra i tanti annunci di Alfonso Signorini, è stata proclamata la prima finalista donna di questa lunghissima edizione del GF Vip. È Dayane Mello, la modella brasiliana che si è subito imposta come grande protagonista di questo reality che finirà il prossimo primo marzo. Ha avuto la meglio su Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi, le altre vippone finite al televoto la scorsa settimana.

Dopo il verdetto del pubblico, comunicato da Signorini, Dayane era ovviamente felicissima: “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, a te Alfonso, a tutta la famiglia, a Rosalinda, a voi e a tutti gli amici”, le sue prime parole da finalista. Ma non tutti sono stati proprio entusiasti di questa sua vittoria, come raccontato da Sonia Lorenzini, ex gieffina, a Casa Chi. (Continua dopo la foto)















“Ieri non erano molto contenti – ha rivelato Sonia a Gabriele Parpiglia durante la diretta di Casa Chi – noi non eravamo lì in studio, eravamo dietro le quinte e quando hanno annunciato lei come finalista, c’è stato un malcontento generale”. Dal canto suo, invece, lei ha esultato per la finale di Dayane, con la quale ha stretto un bel rapporto. (Continua dopo la foto)















“Personalmente sono contenta di Dayane come prima finalista, perché per quello che ho conosciuto io di Dayane e per come si è comportata con me non posso che parlarne bene. A volte non sono concorde con ciò che dice o fa, ma con me si è comportata bene”, ha aggiunto la ex tronista di UeD. Ma nelle ultime ore anche qualcun altro ha manifestato il suo disappunto per il televoto. (Continua dopo foto e post)











Poco fa, come mostra un breve video postato su Twitter da un utente, un gruppo di fan del programma si è infatti radunato fuori dalla Casa e urlato: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo”. A sentire il coro Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, che hanno subito riportato quelle frasi agli altri concorrenti. Non è tra l’altro non è la prima volta che alcuni puntano il dito sui presunti voti provenienti dal Brasile in favore della modella.

