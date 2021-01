Al Bano Carrisi è stato guest star del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, “Fuori dal coro”. Proprio durante l’ospitata, il cantante pugliese ha letteralmente basito il pubblico nonché lo stesso padrone di casa. Il motivo? Una serie di parole che hanno esplicato il suo pensiero.

La conversazione verteva sul tema Covid, quando Al Bano con una dichiarazione inerente al tanto discusso vaccino anti Covid ha disorientato tutti. Carrisi era stato ivitato a dire la propria opinione su questo argomento che sta a cuore a tutti gli italiani. È stato allora che è accaduto qualcosa… (Continua dopo le foto)





























Il celebre cantante di Cellino San Marco ha ammesso senza troppi giri di parole di non essere sicuro di volersi sottoporre alla vaccinazione. Autoetichettandosi come indeciso, il compagno di Loredana Lecciso ha oltretutto precisato di aver letto dati poco incoraggianti sulla questione vaccino. “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. Ci sarà da fidarsi? Questa è la domanda che mi pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”. Spiazzato dalla risposta di Al Bano, Mario Giordano ha di conseguenza fatto notare che l’Ema, ossia l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha assicurato che i vaccini contro il coronavirus sono sicuri e che non causano conseguenze. (Continua dopo le foto)









Mario Giordano ha altresì precisato che il problema al momento non si pone, dato che le dosi a disposizione sono terminate, e il Paese è in attesa di un nuovo rifornimento. Intanto, oltre ad Al Bano, tanti altri Vip si sono esposti in merito alla loro decisione di sottoporsi o meno al vaccino. Risalente a poche ore fa è ad esempio l’annuncio di Heather Parisi, che ha annunciato apertamente che lei e la sua famiglia non si sottoporranno all’immunizzazione. Altri personaggi dello spettacolo si sono invece già vaccinati, come ad esempio Amanda Lear, Isabella Rossellini, Gina Lollobrigida e Maurizio Costanzo, ecc ecc. Chissà che Al Bano non cambi idea…

