“Il dramma dopo l’una di notte…”. Rissa dietro le quinte, ‘choc’ al GF Vip. Gli autori costretti a intervenire

In questi giorni Sonia Lorenzini ha rivelato alcuni gustosi retroscena sul dietro le quinte delle dirette del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto in una chiacchierata social con Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’, il programma in streaming condotto dal giornalista. “Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”, ha chiesto il giornalista alla Lorenzini.

"Morra? Non pervenuto, confermo. – ha confermato l'ex vippona – Se non fosse per l'ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l'ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno".















Non solo. Durante la chiacchierata l'ex vippona ha rivelato un succoso retroscena sulla famosa lite dietro le quinte tra Matilde Brandi e Franceska Pepe, ex concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. "Era passata l'una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio", ha raccontato Sonia Lorenzini.















Il racconto prosegue con dettagli che fino a oggi erano rimasti nell'ombra: "La Pepe ha avvicinato l'ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (le due avevano litigato al "Live-Non è la D'Urso" e Matilde Brandi era scoppiata in lacrime a causa delle parole pungenti della Pepe ndr) mentre adesso appariva molto divertita".









“La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”.

