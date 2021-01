“Abbiamo visto tutto”. Dayane Mello, è successo quando l’hanno proclamata prima finalista del GF Vip. La soffiata top

Non sono mancate le sorprese durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Conoltre il 45% delle preferenze Dayane Mello è stata eletta la prima finalista della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad avere la meglio tra Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi è stata proprio la modella brasiliana che ha sempre superato tutte le nomination e ha una folta schiera di fan, soprattutto dal suo paese natale, il Brasile.

"Voglio dedicare questa finale a mia figlia, a te Alfonso, a tutta la famiglia, a Rosalinda, a voi e a tutti gli amici", ha detto una felicissima Dayane al momento della notizia. Ora a contendersi la finale al maschile saranno Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, scelti dai compagni di avventura durante la serata in diretta del 25 gennaio.















Questa edizione del GF Vip è in onda dal 14 settembre 2020. Sono oltre quattro mesi che i primi concorrenti entrati sono nella Casa di Cinecittà e resteranno (eliminazione a parte) fino al 1 marzo, data scelta per la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana ha sconfitto al televoto (con bel il 45% delle preferenze), Giulia Salemi, che è stata votata dal 27%, Stefania Orlando dal 24% e l'amica e attrice Rosalinda Cannavò, premiata solo con il 2%.















Tanti fan all'esterno, ma pochi all'interno del Grande Fratello Vip, perché pare che la notizia della 'vittoria' di Dayane Mello non sia stata presa con entusiasmo dagli ex concorrenti del reality, che per l'occasione sono stati fatti accomodare nel backstage dello studio. La notizia della prima finalista, infatti, è stata data dallo studio alla presenza delle tre concorrenti. "Ieri non erano molto contenti, – ha rivelato Sonia Lorenzini a Gabriele Parpiglia durante la diretta di Casa Chi – noi non eravamo lì in studio, eravamo dietro le quinte e quando hanno annunciato lei come finalista, c'è stato un malcontento generale".









La Lorenzini ha però detto che lei ha esultato per la finale di Dayane, con la quale ha stretto un bel rapporto: “Personalmente sono contenta di Dayane come prima finalista, perché per quello che ho conosciuto io di Dayane e per come si è comportata con me non posso che parlarne bene. A volte non sono concorde con ciò che dice o fa, ma con me si è comportata bene”.

