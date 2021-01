Alfonso Signorini, é stato graditissimo ospite nel salotto virtuale di Gabriele Parpiglia, Casa Chi a Casa. SAenza peli sulla lingua ha voluto affrontare immediatamente l’argomento sull’imminente scontro con la collega Milly Carlucci. Lei che da venerdì 29 gennaio sarà di nuovo in onda con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

La frase pronunciata dall'atletico Alfonso Signorini è stata davvero tagliente e ci chiediamo tutti se sia già arrivata alle orecchie della conduttrice interessata, Milly Carlucci. D'altronde lo sappiamo, Alfonso Signorini non le ha mia mandate a dire.





























Quella di Alfonso Signorini e Milly Carlucci sempre stata una lotta fino all’ultimo colpo di share, già dallo scorso anno. Una sfidata che finora in cui ha sempre avuto la meglio la Carlucci, anche se ciò sembrerebbe davvero l’ultimo dei problemi di Signorini. “Contro il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share. Contro di me hanno schierato chiunque, invece. Che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano o che si chiami il Commissario, Doc, Conti e tutto e di più… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Cosa posso avere contro? Ho avuto di tutti”. (Continua dopo le foto)









Il conduttore del GF Vip ha poi aggiunto: “La cosa che mi riempie di soddisfazioni è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho: io se non faccio 19,5o è 19,30 se non è 19,30 è 20,10. Io da qui non mi schiodo, se ne facessero una ragione”. Facendo un’analisi effettivamente il Grande Fratello Vip, al confronto dello scorso anno, si è incagliato attorno al 19-20% e ciò potrebbe un po’ danneggiare lo show di Milly Carlucci, che quest’anno ha perso l’effetto sorpresa.

