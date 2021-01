Un’altra grande puntata de L’Eredità che non poteva chiudersi meglio: la nuova campionessa Eleonora alla ghigliottina ha infatti vinto una cifra molto alta, motivo per il quale il padrone di casa Flavio Insinna, al momento di rivelarle che la parola esatta era proprio quella da lei scritta sul cartellino, si è alzato esclamando, mentre voltava il cartellino: “Te lo dico ufficialmente che hai vinto!”.

Si è quindi aggiudicata 115.000€ la nuova campionessa de L’Eredità, che alla ghigliottina nella puntata di martedì 26 gennaio 2021, ha dimostrato grande intuito e preparazione. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ossia ‘Pulcinella’, ‘fantasma’, ‘vecchi’, ‘collina’ e ‘matto’, la campionessa Eleonora a L’Eredità ha dato ‘PAESE’ come risposta, che si è rivelata esatta, dandole dunque la possibilità, come spiegato nel primo paragrafo, di portare a casa 115.000€ in gettoni d’oro. (Continua a leggere dopo la foto)















Una vittoria, quella della nuova campionessa de L’Eredità Eleonora, che si aggiunge all’ottimo risultato ottenuto il giorno prima dall’ormai ex campione, che ha portato a casa quasi 60.000€. (Continua a leggere dopo la foto)























E proprio facendo riferimento all’ultimo degli indizi, Flavio Insinna (che all’inizio della trasmissione ha salutato un detenuto che lo segue dal carcere) le ha detto ironicamente: “Anche se sono un po’ matto, ti dico che hai vinto!”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Non ci posso credere” ha esclamato, portandosi le mani al volto, la nuova campionessa de L’Eredità, nel momento in cui Flavio Insinna le ha fatto capire che la risposta da lei data si abbinava perfettamente a tutti e cinque gli indizi della ghigliottina. Applausi.

Ti potrebbe anche interessare: “Basta, voglio uscire di qui”. GF Vip, Rosalinda sbotta: “Sono inutile…”. E spiega a tutti cosa è successo