Con oltre il 45% di preferenze Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha battuto al televoto l’attrice Rosalinda Cannavò, la conduttrice Stefania Orlando e l’influencer milanese Giulia Salemi. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad Alfonso, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda”, ha detto Dayane dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che poco dopo ha comunicati si vipponi la nuova data della finale.

Dopo il primo slittamento annunciato a fine novembre 2020 il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo. Dayane Mello è stata fra le prime a entrare nella casa e, con questo verdetto, resterà dentro fino alla fine per un totale di 168 giorni, un vero record nella storia dei reality show della televisione italiana. (Continua a leggere dopo la foto)















Venerdì si contenderanno la finale Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, I due sono stati scelti lunedì dagli inquilini della casa e andranno al televoto che decreterà l’inquilino maschio che accederà direttamente alla finale. Intanto lo studio del Grande Fratello Vip si fa sempre più numeroso e in queste ore, grazie a Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, è saltato fuori un retroscena molto curioso su un ex vippone. (Continua a leggere dopo la foto)















In collegamento con ‘Casa Chi’, l’ex concorrente ha spiegato a Gabriele Parpiglia che gli animi in studio non sono così sereni come potrebbe sembrare da casa. “Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”, ha chiesto il giornalista alla Lorenzini. (Continua a leggere dopo la foto)









“Morra? Non pervenuto, confermo. – ha confermato l’ex vippona – Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”.

“Basta, voglio uscire di qui”. GF Vip, Rosalinda sbotta: “Sono inutile…”. E spiega a tutti cosa è successo