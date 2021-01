“Basta, voglio uscire di qui”. GF Vip, Rosalinda sbotta: “Sono inutile…”. E spiega a tutti cosa è successo

Tensione e stanchezza al Grande Fratello Vip. I cinque mesi di reclusione cominciano a pesare, soprattutto su chi è nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è crollata dopo la 34esima puntata nella quale Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show terminerà definitivamente (si spera!) il prossimo lunedì primo marzo. Un altro mese nella Casa più spiata d’Italia che può influire sull’umore dei concorrenti.

Nell’ultima diretta l’attrice siciliana ha avuto modo di incontrare il fidanzato Giuliano Condorelli ma questo confronto non è stato di grande aiuto. Da giorni Adua è in crisi per il rapporto tormentato con il ragazzo e il faccia a faccia non ha spazzato via i dubbi e le insicurezze. Giuliano Condorelli ha ufficialmente chiesto a Rosalinda Cannavò, davanti a milioni di persone, di tornare a vivere insieme. Il giovane ha dato alla fidanzata un mazzo di chiavi del suo appartamento milanese. (Continua a leggere dopo la foto)















Un gesto che ha sorpreso Adua, che di recente si è detta stanca di questo rapporto senza evoluzione con il suo Julian. Dopo la diretta ha raccontato a Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Carlotta Dell’Isola delle sofferenze passate: “Sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me”. (Continua a leggere dopo la foto)























E ancora: “Ho paura di rivivere quell’incubo…Sto così male che vorrei abbandonare il gioco”. Stefania Orlando, anche lei pronta ad abbandonare il Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi, ha consigliato alla 28enne di andare avanti e di far finta che quanto accaduto negli ultimi dieci anni con Giuliano sia stata solo una prima parte andata semplicemente male. (Continua a leggere dopo la foto)



Non a caso Adua ha già perdonato un tradimento passato del fidanzato. Nonostante il supporto delle altre concorrenti del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha mostrato una certa insofferenza, difficile da superare in un contesto del genere: “Forse sto dando il peggio di me. Non servo a niente qui”.

