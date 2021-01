Come sappiamo Giulia Salemi ha fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli, con il quale è nata una relazione amorosa molto controversa per il fatto che l’ex velino fino a pochi giorni prima sembrava perso per Elisabetta Gregoraci, ma non è riuscita a conquistare il sostegno di gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ancora un mese e più davanti a sé, durante il quale probabilmente i riflettori continueranno a essere puntati sulla coppietta di Cinecittà. Come accaduto martedì 26 gennaio, a Pomeriggio 5: nel salotto di Barbara D’Urso è arrivato un durissimo attacco alla Salemi da parte di Guendalina Tavassi.

“Lei è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta”, ha tuonato l’influencer. Il riferimento è al vestito che l’italo-persiana indossò sul red carpet della Laguna e che fece scalpore per la pochissima stoffa che copriva a malapena le parti intime della giovane. In tutto ciò la D’Urso è rimasta imparziale, spezzando però una lancia in favore della Salemi, definita una ragazza bellissima e bravissima. (Continua a leggere dopo la foto)















Parole simili arrivano anche da Andrea Roncato che qualche giorno fa è stato un fiume in piena. L’attore questa volta non se la prende solo con l’ex moglie Stefania Orlando, ma con tutto il cast del Grande Fratello Vip. Per la conduttrice televisiva, Roncato riserva parole pesantissime: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi in***o”, ha spiegato con un post su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









ROME, ITALY – SEPTEMBER 12: Italian showgirl Guendalina Tavassi, victim of revenge porn by hackers who stole and spread some of her private videos with her husband, attends a photocall at the presentation of Tale e Quale Show, where she will be one of the competitors on September 12, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)









“Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”. Ma lo sfogo punta anche alla trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini: “Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la pa****a senza mutande al Festival di Venezia o cose simili – ha proseguito in chiaro riferimento a Dayane Mello e Giulia Salemi -“. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”. Frasi di cui la Orlando ancora non è a conoscenza. Proprio nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip la conduttrice aveva assistito alle uscite dell’ex marito e aveva minacciato di abbandonare la casa.

