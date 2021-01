Nuova puntata incandescente di ‘Pomeriggio Cinque’, con Barbara D’Urso alle prese ancora una volta con situazioni oltre il limite. E il putiferio o comunque gli imprevisti accadono quasi sempre nella seconda parte del programma, quando sono toccati argomenti molto più leggeri rispetto alla cronaca. Si stava parlando del ‘Grande Fratello Vip’ e in particolare di Tommaso Zorzi, quando l’ospite Giovanni Ciacci ha fatto un’uscita davvero particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Il vulcanico Ciacci è solito fare uscite davvero molto clamorose ed è sempre molto noto per la sua onestà e sincerità. E forse stavolta è anche stato fin troppo onesto, visto che non è riuscito a contenersi dando vita a dichiarazioni bomba che faranno parlare probabilmente per giorni. Barbara D’Urso è stata costretta a intervenire e ha stoppato l’ospite, che stava andando un po’ oltre. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le affermazioni di Ciacci che tanto hanno fatto scalpore. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha fatto vedere una foto di Kevin, il presunto amico speciale di Zorzi. E Giovanni non è riuscito a contenersi: “Invitalo anche domenica prossima. Quanta roba, ma è bellissimo. Questa è una roba meravigliosa, da dove è uscito questo? Te la do io la popolarità”. La padrona di casa non ha potuto fare altro che ridere in un primo momento, prima di bloccare la sua verve. Il personaggio televisivo è stato poi messo alle strette dalla conduttrice, ovviamente in senso bonario. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso si è rivolta così nei confronti dell’ospite: “Ciacci, ma ti prego. Io lo sai che sono per le cose serie. Quindi se ti vuoi fidanzare seriamente con Kevin io te lo faccio incontrare. Se invece vuoi fare una cosa leggera no”. E lui ha risposto: “Io aspetto l’anello”. La D’Urso ancora: “Pensate che coppia sarebbero”. E infine Francesco Fredella ha dato un consiglio spassoso: “Barbara, chiudili nell’ascensore. Senza telecamere però”. Accadrà davvero? Lo scopriremo in futuro. (Continua dopo la foto)









Nella puntata del 25 gennaio di ‘Pomeriggio 5’ era avvenuto lo scontro tra la vedova di Gino Bramieri e Lucia Bramieri. La prima aveva detto: “Volevo replicare, sto tremando e mi sto sentendo male. Adesso è ora di farla finita di parlare di questa cosa. Non se ne può più, lasciamolo riposare in pace. on parlare, io voglio che il mio nome non si faccia più. Tu non sai nulla di me e di Gino”.

“Mi ricordo quella scena…”. Dayane Mello, l’attacco al veleno è pesantissimo