Dayane Mello è apparsa molto nervosa in queste ultime ore. Nonostante sia ovviamente felice per la conquista della finale del ‘Grande Fratello Vip’, nella giornata del 26 gennaio è uscito fuori un argomento che le ha fatto perdere la ragione. Tutto è nato dopo lo scontro avuto al termine della puntata in diretta tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il primo ha accusato l’influencer italo-persiana di non averlo scelto come possibile secondo finalista e per colpa sua non ha raggiunto lo scopo.

Durante questo acceso dibattito tra i due vipponi, è stato tirato in ballo un ex concorrente del reality show di Mediaset. E di lui si è parlato tantissimo anche nelle ore successive, quando ci si è appunto concentrati sulla sua figura. E la modella brasiliana ha avuto una sorta di flashback, ricordandosi perfettamente quello che aveva fatto in passato. Ha iniziato dunque a criticarlo aspramente e siamo certi che il diretto interessato non resterà in silenzio e replicherà molto presto. (Continua dopo la foto)















Ad essere finito nel mirino di Zorzi e anche di Dayane Mello è stato Francesco Monte. La donna, a proposito dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, ha affermato: “Ma lui in che mondo vive? Hanno parlato tanto di questa cosa”. Il riferimento è ad una dichiarazione dell’uomo, il quale disse che non gli piaceva moltissimo il fatto che due donne si potessero baciare. Dialogando con altri coinquilini, la sudamericana ha rievocato quei momenti ed ha dunque attaccato Monte esplicitamente. (Continua dopo la foto)















Dayane Mello ha quindi aggiunto: “Io mi ricordo perfettamente quelle immagini. Ci sono state due ragazze che si sono baciate. Lui ha detto ‘che schifo’ a due donne che si baciavano. Poi si è scatenato il putiferio. Cioè, un uomo che dice queste cose? Un bacio tra due donne è una cosa fighissima, è un qualcosa di bello”. Francesco Monte ha già ‘minacciato’ in modo indiretto di ricorrere alle vie legali nei confronti di Tommaso e di Giulia e chissà se adesso si scaglierà pure contro di lei. (Continua dopo la foto)









pic.twitter.com/VEyv1yABmU Dayane su Monte: “io mi ricordo quella scena. Lui disse “che schifo” a due donne che si baciavano. Cioè, un uomo che dice queste cose? Un bacio tra due donne è una cosa fighissima, è un qualcosa di bello.

Ma in che mundo vivi?” 👏👏 #rosmello #gfvip — dayane_mello_fanpage (@Dayane_mello_) January 26, 2021

Questo quanto scritto da Francesco Monte contro Zorzi e la Salemi: “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto, chi si fa i ca… suoi campa cent’anni. A tutto c’è un limite, see you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti”.

“È in preda al panico”. GF Vip, crollo di Maria Teresa Ruta e crisi di pianto