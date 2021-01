Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si contenderanno la finale del Grande Fratello Vip. La prima finalista è Dayane Mello, la modella brasiliana ha battuto al televoto l’attrice Rosalinda Cannavò, la conduttrice Stefania Orlando e l’influencer milanese Giulia Salemi. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad Alfonso, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda”, ha detto Dayane dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che poco dopo ha comunicati si vipponi la nuova data della finale.

Dopo il primo slittamento annunciato a fine novembre 2020 – in quel momento avevano abbandonato il reality show Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo. Dayane Mello è stata fra le prime a entrare nella casa e, con questo verdetto, resterà dentro fino alla fine per un totale di 168 giorni, un vero record nella storia dei reality show della televisione italiana. (Continua a leggere dopo la foto)















Andrea Zelletta ha scelto Pierpaolo “è la mia spalla dal 14 settembre”, Zenga ha votato Pierpaolo “non è stato facile, abbiamo un rapporto profondo e credo che se lo meriti”. Tommaso, invece, ha scelto Pierpaolo “anche se ci siamo distaccati, credo che a livello di merito se lo merita”. Pierpaolo ha scelto Andrea Zenga, mentre Dayane ha scelto Tommaso “siamo qui da 4 mesi, aspetto che porti un pò di considerazione alla mia persona”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la diretta c’è stata una piccola polemica sulla scelta di Pierpaolo Pretelli, che tra Tommazo Zorzi e Andrea Zenga ha votato l’ultimo arrivato. Fuori dalla casa Francesco Oppini ha criticato questa scelta: “Adesso però io voglio dire una cosa a Pierpaolo al quale voglio molto bene. Sentirà tutto quando uscirà dai. Pier, tu questa sera tra Andrea Zenga e Tommaso Zorzi puoi aver votato Zenga? Andrea è un bravissimo ragazzo. Ok che è bravo, ma puoi fare una scelta del genere? Anche quella volta che scelse la Contessa su Andrea Zelletta. Se tu sei amico e nel gioco me la butti in quel posto non mi piace”. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche l’amica speciale Elisabetta Gregoraci ha bacchettato Pier: “Bravissimo ragazzo però mi aspettavo salvasse Tommaso. Anche io non lo capisco. Non capisco davvero. Pierpaolo non capisco come mai non abbia scelto Tommaso. Zelletta era già in finale, poteva votare Tommy dai“, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore. Ieri sera Pierpaolo ha spiegato a Zorzi i motivi della sua scelta: “Sai la stima che ho per te. Non cambia proprio niente. Era indeciso fino all’ultimo, non sapevo che fare. Sul momento poi mi sono trovato e ho scelto Andrea, ma nulla di personale. L’ho fatto perché so per certo che tu sarai in finale. Tu non ne avevi bisogno perché sei fortissimo e lo sappiamo tutti“.

