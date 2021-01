Maria Teresa Ruta è crollata emotivamente. Tutto è successo soltanto qualche ora fa, ad un giorno di distanza dalla puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Ormai la stanchezza sta colpendo praticamente tutti e le lacrime stanno scendendo sui volti di quasi tutti in concorrenti. Rosalinda Cannavò è ad esempio in crisi a causa del fidanzato Giuliano Condorelli. L’attrice originaria della Sicilia non sa proprio come riuscire ad avere un equilibrio con la sua dolce metà e la rottura non è da escludere.

Ora invece Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere mentre era intenta a parlare con Stefania Orlando. Le prime discussioni erano state incentrate sull'argomento Alain Delon, che tanto ha fatto discutere. Infatti, Alba Parietti pare non abbia proprio gradito quell'uscita della conduttrice televisiva, la quale ha riferito che l'attore aveva preferito la sua presenza piuttosto che quella della mamma di Oppini. Ma il patatrac stavolta è accaduto dopo una considerazione della Orlando.















Stefania ha iniziato a parlare del marito Simone Gianlorenzi ed ha ammesso di sentire maledettamente la sua mancanza. A quel punto, una volta sentite quelle parole, Maria Teresa Ruta è crollata: "Il mio posto sarebbe accanto a Roberto, alla persona che amo, che sicuramente è in preda al panico". Anche se bisogna precisare che la sua dolce metà non le ha mai fatto notare preoccupazioni di alcun genere. Lui è molto felice dell'esperienza della giornalista nella Casa più spiata d'Italia.















Maria Teresa Ruta è però molto in ansia anche per un intervento chirurgico, a cui si sta sottoponendo l'amato fratello. La compagna di avventura ha tentato in tutti i modi di rasserenarla. La mamma di Guenda Goria ha comunque detto ancora: "19 nomination gliele devo al pubblico". Quindi, non ha alcuna intenzione di mollare proprio sul più bello, anche se la tristezza e la malinconia sono presenti. Lo sfogo si è concluso quando è giunto Tommaso Zorzi, che l'ha fatta sorridere nuovamente.









Intanto, con un post pubblicato su Instagram, Matilde Brandi ha attaccato la Ruta: “Il produttore del famoso programma (visto che se ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà, che mi somiglia di più. A Maria Teresa Ruta rimangono i suoi amati fornelli”. E sulla figlia Guenda Goria ha aggiunto: “Mi piacerebbe far sapere a Maria Teresa Ruta che io e Guenda ci siamo scoperte”.

