Manca poco più di un mese all’inizio di Sanremo 2021 che, salvo sorprese, dovrebbe riuscire ad andare in onda nonostante le problematiche legate al coronavirus. In questi giorni la Rai ha comunicato di essere alla ricerca di figuranti e questa decisione ha scatenato la furia del Codacons, che ha bollato la proposta come “una follia e spreco di risorse”. Sicuramente i cantanti in gara e gli ospiti annunciati dal direttore artistico Amadeus fanno immaginare che ci si divertirà.

Eppure in queste ore è scoppiata una grandissima polemica, che ha travolto il conduttore della kermesse musicale più importante d’Italia e anche il suo amico e collega Fiorello. Le indiscrezioni che circolano su di loro hanno infatti fatto alzare un polverone, con moltissimi utenti che non hanno accettato di buon grado quelle notizie. Un’altra gatta da pelare per Amadeus, che indubbiamente affronterà una delle edizioni più complicate della storia del Festival. Più dell’anno scorso sicuramente. (Continua dopo la foto)















Si parla di un ridimensionamento del budget da parte della televisione pubblica italiana, ma i compensi che dovrebbero percepire Amadeus e Fiorello per Sanremo 2021 sono oggetto di enormi polemiche. Il conduttore televisivo de ‘I Soliti Ignoti’ dovrebbe infatti guadagnare tra i 500 e i 600 mila euro, una cifra ritenuta mostruosa visti i tempi difficili. Incasserà tantissimo anche Fiorello, infatti il suo cachet sarebbe di 50 mila euro a serata, per un totale complessivo di 250 mila euro. (Continua dopo la foto)















Dunque, sarebbero loro coloro che prenderebbero di più. Subito dopo troveremmo il calciatore Zlatan Ibrahimovic, il quale percepirebbe anche lui 50 mila euro a serata, ma solo per quattro volte, tenuto conto che in una serata non sarà presente. Non male anche Elodie, che otterrebbe circa 25 mila euro. Non ci sono informazioni dettagliate sul compenso di Achille Lauro, ma non dovrebbe essere molto diverso dalla collega. E gli spettatori cominciano già ad avere tanti malumori. (Continua dopo la foto)









A proposito di Sanremo 2021, stando ad alcune agenzie di stampa giornalistica prenderanno parte al Festival in veste di ospiti le cantanti Giorgia ed Ornella Vanoni. La prima sarebbe stata richiesta in maniera molto forte da Amadeus, che avrebbe fatto carte false pur di averla. Recentemente l’abbiamo vista all’opera alla trasmissione condotta da Fiorella Mannoia. Ma anche la Vanoni promette spettacolo.

“Il futuro in tv è già deciso”. Tommaso Zorzi? Dopo il GF Vip è tutto pronto. E che programma!